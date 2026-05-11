【ポケモンデザインラベル】 6月中旬 発売予定 価格：216円～

サントリービバレッジ＆フードは、「ポケモン」とのタイアップ企画第2弾として各飲料のオリジナルパッケージデザインボトル全18種を6月中旬より発売する。価格は216円より。

「ポケモン」30周年を記念しサントリーとのコラボが実施中で、発表済みのキャンペーンに続いて、コラボデザインのラベルを採用した商品が販売される。対象の商品は「C．C．レモン」、「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」、「ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON」、「POPメロンソーダ」、「なっちゃん りんご」、「なっちゃん オレンジ」の6商品で、ラベルは各3種計18種のデザインが展開される。

ラベルには各飲料の色にちなんだポケモンたちがデザインされており、ピカチュウやフシギダネ、ヒトカゲやゼニガメに加え、カジッチュ、パモなどこれらポケモンたちの進化系が描かれている。自動販売機を除き全国での販売が予定されており、なくなり次第販売を終了する。

C．C．レモン ポケモンデザインラベル

POPメロンソーダ ポケモンデザインラベル

ペプシ〈生〉 BIG ZERO ポケモンデザインラベル

ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON ポケモンデザインラベル

なっちゃん りんご ポケモンデザインラベル

なっちゃん オレンジ ポケモンデザインラベル

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

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