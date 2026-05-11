おととしの能登半島地震で発生した津波は、海底の複数の断層による可能性が高いことが東京大学などの調査でわかりました。また周辺では、過去にも繰り返し地震が発生したことを示す巨大な痕跡が見つかりました。

【映像】地震発生時の石川県

2024年の能登半島地震では、津波の高さが過去に想定されていた活断層によるものより高くなっていて、東京大学や海洋研究開発機構などの研究チームが沖合で海底の調査を進めてきました。

能登半島の北東沖で海底の地形などを調べた結果、地震が発生した所では、複数の断層や地層の変形が集中していたことがわかりました。

こうした「大規模変形帯」は、幅はおよそ2.5キロから3.8キロで、長さは30キロほどの範囲に広がっていたということです。

今回の地震では海底が最大6メートルほど隆起したと推定されていますが、周辺の海底を調べた結果、この10倍以上の高さに隆起している地点を発見しました。過去から繰り返し活動があった可能性が高いということです。

研究チームは、今後、日本海の他の海域でも同様の地形が見つかり、予想される津波の高さがより高くなる可能性もあるとして、実態に即した防災対策につなげたい考えです。（ANNニュース）