第2子妊娠中の倖田來未、“母の日”に長男と肩組む親子ショット 成長ぶりに反響「身長が」「めっちゃ大きくなったなー」
3月30日に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。10日に「母の日」を迎え、長男との2ショットを公開した。
【写真】身長が一緒！長男と肩を組む親子ショットを公開した倖田來未
倖田は「気圧で昨日は頭痛でやられてましたが、、お花もらってハッピーマザーデイなりましたん！」と記すと、ピンクやオレンジなど鮮やかな色の花束を手にした自身のソロカットのほか、倖田と同じくらいの身長に成長した長男と、肩を組んだ親子ショットを公開した。
この投稿には「めっちゃ大きくなったなー」「親子写真最高」「身長が」との反響が寄せられている。
2011年12月にBACK-ONのKENJI03と結婚。12年7月に、第1子男児を出産。また今年3月には第2子を妊娠したことを報告していた。
【写真】身長が一緒！長男と肩を組む親子ショットを公開した倖田來未
倖田は「気圧で昨日は頭痛でやられてましたが、、お花もらってハッピーマザーデイなりましたん！」と記すと、ピンクやオレンジなど鮮やかな色の花束を手にした自身のソロカットのほか、倖田と同じくらいの身長に成長した長男と、肩を組んだ親子ショットを公開した。
この投稿には「めっちゃ大きくなったなー」「親子写真最高」「身長が」との反響が寄せられている。
2011年12月にBACK-ONのKENJI03と結婚。12年7月に、第1子男児を出産。また今年3月には第2子を妊娠したことを報告していた。