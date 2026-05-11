ファミマ、“販売数100万本超”桃アイスバーが進化 福島の桃果汁を48％使用
【モデルプレス＝2026/05/11】ファミリーマートでは、福島の桃果汁を使用したアイスバー「とろける食感 ぎゅっと桃」を、5月12日（火）から全国のファミリーマート約16,400店舗で発売。
【写真】果汁比率を48％に増量「とろける食感 ぎゅっと桃」
「とろける食感 ぎゅっと桃」は、福島県産桃果汁を48%使用した、強い甘味が引き立つとろける食感のアイスバー。濃厚な桃果汁と、とろける食感のジェラートの2層仕立てで、桃のみずみずしい味わいが口に広がる。福島県産桃の果汁を使用したアイスバーは「産地と、コンビに、」シリーズとして今年で4年連続の発売となり、昨年の販売時には販売数が100万本を超えるなど、多くの支持を集めた。
今年は、桃の消費量が全国47都道府県の中で全国1位を誇る、福島県を代表する品種である「あかつき」や「まどか」を始めとする複数の品種を使用。これら2品種のストレート果汁に加え、「あかつき」「川中島」「暁星」「日川白鳳」などの濃縮果汁も使用している点がポイントだ。さらに、フレッシュな桃感をさらに出すために、果汁比率を48％に増量し、奥行きのある味わいを実現。地域の農家が手塩にかけて育てたおいしい桃のおいしさをそのままに、一本のアイスバーに閉じ込めている。（modelpress編集部）
【価格】195円（税込210円）
【発売日】2026年5月12日（火）
【発売地域】全国
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【写真】果汁比率を48％に増量「とろける食感 ぎゅっと桃」
◆福島の桃果汁を使用、濃厚桃アイスバーが今年も登場
「とろける食感 ぎゅっと桃」は、福島県産桃果汁を48%使用した、強い甘味が引き立つとろける食感のアイスバー。濃厚な桃果汁と、とろける食感のジェラートの2層仕立てで、桃のみずみずしい味わいが口に広がる。福島県産桃の果汁を使用したアイスバーは「産地と、コンビに、」シリーズとして今年で4年連続の発売となり、昨年の販売時には販売数が100万本を超えるなど、多くの支持を集めた。
◆複数種の桃のおいしさを一本に凝縮
今年は、桃の消費量が全国47都道府県の中で全国1位を誇る、福島県を代表する品種である「あかつき」や「まどか」を始めとする複数の品種を使用。これら2品種のストレート果汁に加え、「あかつき」「川中島」「暁星」「日川白鳳」などの濃縮果汁も使用している点がポイントだ。さらに、フレッシュな桃感をさらに出すために、果汁比率を48％に増量し、奥行きのある味わいを実現。地域の農家が手塩にかけて育てたおいしい桃のおいしさをそのままに、一本のアイスバーに閉じ込めている。（modelpress編集部）
■とろける食感 ぎゅっと桃
【価格】195円（税込210円）
【発売日】2026年5月12日（火）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】