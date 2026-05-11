テーマは“港町レトロ”！「名探偵コナンカフェ」の必食メニューを推し活経済評論家・横川楓が体験
2026年4月10日より全国公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を記念し、「名探偵コナンカフェ」が全国6都市8会場で2026年4月10日より順次期間限定オープン。劇場版の舞台である横浜にちなみ、“港町レトロ”をテーマにしたテーマカフェだ。
【写真】「名探偵コナンカフェ」のメニューを見る
今回は渋谷会場の模様を、推し活経済評論家の横川楓さんが実食レビュー！終了間近の前期メニューの数々を紹介してもらった。
■食べ応え抜群！蝶ネクタイ型ライスで楽しむ「港町レトロ」な本格メニュー
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が絶賛公開中の「名探偵コナンカフェ」に行ってまいりました！“港町レトロ”をテーマにしたキャラクターたちに囲まれて過ごすことができる、今回のカフェの魅力をお伝えしたいと思います。
『名探偵コナン』は、1994年に連載が開始された青山剛昌さん原作の本格推理漫画です。世代を超えて幅広い層に愛されており、コミックスの全世界累計発行部数は2億7000万部を突破しています。主人公の高校生探偵・工藤新一は、「黒ずくめの組織」によって毒薬を飲まされ、小学1年生の姿に……。正体を隠すために「江戸川コナン」と名乗った彼は、組織の行方を追うべく、探偵事務所を営む幼馴染・蘭の家に身を寄せます。そして、たった1つの真実を求めて数々の難事件や怪盗に立ち向かっていきます。
1996年よりテレビアニメーション番組が始まり、2026年4月10日から公開されている劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で、劇場版シリーズは第29作目を迎えました。私も毎年、劇場版は初日0時からの最速上映で観て、そのあとも何回も足を運ぶほどの大の名探偵コナンファン。原作はもちろん網羅し、今年の映画も絶賛リピート中です！
「“風の”ビーフシチューハンバーグ」(2190円)は、ビーフシチューのかかったハンバーグと色鮮やかな野菜が添えられたボリュームたっぷりのメニュー。ゴロゴロとした大きめの牛肉に、存在感のあるハンバーグ。かなり食べ応えがあっておいしかったです。コナンカフェ特製プレートもおしゃれ！
「蝶ネクタイ型ライスセット」(890円)は、「“風の”ビーフシチューハンバーグ」や「名探偵のミックスフライプレート」とセットでしか頼むことができない限定メニューです。蝶ネクタイ型変声機の形をしたライスに、サラダ、オニオンスープがついてきます。メインディッシュと一緒に頼むことで、バランスのいい豪華な食事に！蝶ネクタイ型のライスは、とっても写真映えします。
「天使のプディング・ア・ラ・モード」(1590円)は、プリンに天使の羽をイメージしたフルーツを添えた一品。新鮮なフルーツが盛りだくさんで、デザートながら満足感たっぷりです。プレートのキャラクターは、江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟、毛利蘭、世良真純、松田陣平、萩原研二の7人から選ぶことができるのもうれしいポイント。今回は萩原千速のイラストをチョイスしました。
ドリンクメニューも充実しています。「松田陣平の林檎エード」(1090円)はりんご風味のドリンク。松田のイメージに合わせた大人っぽい紫の色味で、お味はさっぱり。彼に思いをはせながら味わうことができる1杯でした。
「萩原研二のマスカットエード」(1090円)はマスカット風味のドリンク。萩原のイメージに合わせたさわやかなグリーンが目を引きます。劇場版での彼のシーンを思い出し、さわやかな味わいの中にも、どこか切なさを感じてしまいました……。
■ナゾトキに限定特典も！青山先生の直筆イラストはファン必見
今回の名探偵コナンカフェも特典が盛りだくさん！通常予約(715円／1人)をしたうえで、メニューを注文すると、「招待状(ランダム7種)」をもらうことができます。また、カフェを利用してメニューを注文すると「ナゾトキブック(全1種)」がプレゼントされます。この謎を解いて飲食会計時にスタッフさんに報告すると、「オリジナルステッカー(ランダム12種)」をゲットできます。
さらに、ドリンク注文で「オリジナルコースター(ランダム12種)」が1品につき1枚もらえるほか、フードにはクリアカードが付属。セットメニューを頼むと限定クリアカードがもらえるなど、特典が多すぎてうれしすぎますよね。
メニューは前期・後期に分かれており、期間限定の劇場公開記念メニューもあるので、それだけでも通いたくなります。さらに3回来店すると「オリジナルクリアケース(全1種)」がもらえるなど、リピート必至のプレゼント企画も用意されています。
そして！名探偵コナンカフェで何と言っても見逃せないのが、青山剛昌先生の直筆イラストです!!池袋会場では原画が展示され、ほかの会場でも複製原画を間近で見ることができます。ファンとしては、これだけでもうたまらないです……!!
装飾、店内アナウンス、お料理、ドリンクまで、コナンの世界にどっぷり浸れる「名探偵コナンカフェ」。作品のことがもっともっと好きになれること間違いなしです！
■「名探偵コナンカフェ」会場・スケジュール
■渋谷：BOX cafe&space GEMS渋谷店
【前期】2026年4月10日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年6月28日(日)
■池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店
【前期】2026年4月17日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年8月2日(日)
■ソラマチ：BOX cafe&space 東京ソラマチ店
【前期】2026年4月17日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年6月28日(日)
■原宿：BOX cafe&space キュープラザ原宿店
2026年6月11日(木)〜2026年7月19日(日)
■神奈川：Cafe Fan Base
2026年5月14日(木)〜2026年7月26日(日)
※神奈川会場のみ特別スケジュールで実施。詳細はカフェ公式サイトを参照
※一部取り扱いのないメニューあり
■愛知：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店
【前期】2026年4月24日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年7月5日(日)
■大阪：BOX cafe&space HEP FIVE店
【前期】2026年4月10日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年8月2日(日)
■大阪(KITTE)：BOX cafe&space ＫＩＴＴＥ OSAKA 1号店
2026年6月11日(木)〜2026年7月19日(日)
■宮城：BALLER:S イオンモール新利府店
【前期】2026年4月24日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年6月28日(日)
■北海道：コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード
【前期】2026年4月17日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年6月7日(日)
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「名探偵コナンカフェ」のメニューを見る
今回は渋谷会場の模様を、推し活経済評論家の横川楓さんが実食レビュー！終了間近の前期メニューの数々を紹介してもらった。
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が絶賛公開中の「名探偵コナンカフェ」に行ってまいりました！“港町レトロ”をテーマにしたキャラクターたちに囲まれて過ごすことができる、今回のカフェの魅力をお伝えしたいと思います。
『名探偵コナン』は、1994年に連載が開始された青山剛昌さん原作の本格推理漫画です。世代を超えて幅広い層に愛されており、コミックスの全世界累計発行部数は2億7000万部を突破しています。主人公の高校生探偵・工藤新一は、「黒ずくめの組織」によって毒薬を飲まされ、小学1年生の姿に……。正体を隠すために「江戸川コナン」と名乗った彼は、組織の行方を追うべく、探偵事務所を営む幼馴染・蘭の家に身を寄せます。そして、たった1つの真実を求めて数々の難事件や怪盗に立ち向かっていきます。
1996年よりテレビアニメーション番組が始まり、2026年4月10日から公開されている劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で、劇場版シリーズは第29作目を迎えました。私も毎年、劇場版は初日0時からの最速上映で観て、そのあとも何回も足を運ぶほどの大の名探偵コナンファン。原作はもちろん網羅し、今年の映画も絶賛リピート中です！
「“風の”ビーフシチューハンバーグ」(2190円)は、ビーフシチューのかかったハンバーグと色鮮やかな野菜が添えられたボリュームたっぷりのメニュー。ゴロゴロとした大きめの牛肉に、存在感のあるハンバーグ。かなり食べ応えがあっておいしかったです。コナンカフェ特製プレートもおしゃれ！
「蝶ネクタイ型ライスセット」(890円)は、「“風の”ビーフシチューハンバーグ」や「名探偵のミックスフライプレート」とセットでしか頼むことができない限定メニューです。蝶ネクタイ型変声機の形をしたライスに、サラダ、オニオンスープがついてきます。メインディッシュと一緒に頼むことで、バランスのいい豪華な食事に！蝶ネクタイ型のライスは、とっても写真映えします。
「天使のプディング・ア・ラ・モード」(1590円)は、プリンに天使の羽をイメージしたフルーツを添えた一品。新鮮なフルーツが盛りだくさんで、デザートながら満足感たっぷりです。プレートのキャラクターは、江戸川コナン、萩原千速、横溝重悟、毛利蘭、世良真純、松田陣平、萩原研二の7人から選ぶことができるのもうれしいポイント。今回は萩原千速のイラストをチョイスしました。
ドリンクメニューも充実しています。「松田陣平の林檎エード」(1090円)はりんご風味のドリンク。松田のイメージに合わせた大人っぽい紫の色味で、お味はさっぱり。彼に思いをはせながら味わうことができる1杯でした。
「萩原研二のマスカットエード」(1090円)はマスカット風味のドリンク。萩原のイメージに合わせたさわやかなグリーンが目を引きます。劇場版での彼のシーンを思い出し、さわやかな味わいの中にも、どこか切なさを感じてしまいました……。
■ナゾトキに限定特典も！青山先生の直筆イラストはファン必見
今回の名探偵コナンカフェも特典が盛りだくさん！通常予約(715円／1人)をしたうえで、メニューを注文すると、「招待状(ランダム7種)」をもらうことができます。また、カフェを利用してメニューを注文すると「ナゾトキブック(全1種)」がプレゼントされます。この謎を解いて飲食会計時にスタッフさんに報告すると、「オリジナルステッカー(ランダム12種)」をゲットできます。
さらに、ドリンク注文で「オリジナルコースター(ランダム12種)」が1品につき1枚もらえるほか、フードにはクリアカードが付属。セットメニューを頼むと限定クリアカードがもらえるなど、特典が多すぎてうれしすぎますよね。
メニューは前期・後期に分かれており、期間限定の劇場公開記念メニューもあるので、それだけでも通いたくなります。さらに3回来店すると「オリジナルクリアケース(全1種)」がもらえるなど、リピート必至のプレゼント企画も用意されています。
そして！名探偵コナンカフェで何と言っても見逃せないのが、青山剛昌先生の直筆イラストです!!池袋会場では原画が展示され、ほかの会場でも複製原画を間近で見ることができます。ファンとしては、これだけでもうたまらないです……!!
装飾、店内アナウンス、お料理、ドリンクまで、コナンの世界にどっぷり浸れる「名探偵コナンカフェ」。作品のことがもっともっと好きになれること間違いなしです！
■「名探偵コナンカフェ」会場・スケジュール
■渋谷：BOX cafe&space GEMS渋谷店
【前期】2026年4月10日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年6月28日(日)
■池袋：BOX cafe&space グランドスケープ池袋店
【前期】2026年4月17日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年8月2日(日)
■ソラマチ：BOX cafe&space 東京ソラマチ店
【前期】2026年4月17日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年6月28日(日)
■原宿：BOX cafe&space キュープラザ原宿店
2026年6月11日(木)〜2026年7月19日(日)
■神奈川：Cafe Fan Base
2026年5月14日(木)〜2026年7月26日(日)
※神奈川会場のみ特別スケジュールで実施。詳細はカフェ公式サイトを参照
※一部取り扱いのないメニューあり
■愛知：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店
【前期】2026年4月24日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年7月5日(日)
■大阪：BOX cafe&space HEP FIVE店
【前期】2026年4月10日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年8月2日(日)
■大阪(KITTE)：BOX cafe&space ＫＩＴＴＥ OSAKA 1号店
2026年6月11日(木)〜2026年7月19日(日)
■宮城：BALLER:S イオンモール新利府店
【前期】2026年4月24日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年6月28日(日)
■北海道：コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード
【前期】2026年4月17日〜2026年5月17日(日)
【後期】2026年5月20日(水)〜2026年6月7日(日)
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。