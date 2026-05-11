IVEレイ、美ウエスト際立つ大胆衣装姿に反響「スタイルが神がかってる」「圧倒的なオーラ」
【モデルプレス＝2026/05/11】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が5月10日、自身のInstagramを更新。撮影でのオフショットを多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳K-POP日本人メンバー「全身バランスレベチ」ウエスト＆美脚開放のミニ丈衣装姿
レイは「あちこちで撮ってきた写真」とつづり、街角や準備中に撮影された多数のオフショットを投稿。屋外の遊具に手を掛けポーズを決めるショットでは、レオパード柄のセットアップにピンクのベルトを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせている。
また、絶景を見下ろす野外ショットでは、三つ編みのヘアスタイルにミニ丈のTシャツとショートパンツ、ファーのアウターというコーディネートで、ほっそりとしたウエストのラインと、スラリとした脚が際立っている。
この投稿に「女神に目が釘付け」「スタイルが神がかってる」「圧倒的なオーラ」「何着ても可愛すぎる」「全身バランスレベチ」「憧れのプロポーション」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳K-POP日本人メンバー「全身バランスレベチ」ウエスト＆美脚開放のミニ丈衣装姿
◆IVEレイ、美ウエスト際立つオフショ連発
レイは「あちこちで撮ってきた写真」とつづり、街角や準備中に撮影された多数のオフショットを投稿。屋外の遊具に手を掛けポーズを決めるショットでは、レオパード柄のセットアップにピンクのベルトを合わせ、引き締まったウエストをのぞかせている。
◆IVEレイの投稿に反響
この投稿に「女神に目が釘付け」「スタイルが神がかってる」「圧倒的なオーラ」「何着ても可愛すぎる」「全身バランスレベチ」「憧れのプロポーション」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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