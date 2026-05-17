この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師ヒラが「【検証済み】たった２ヶ月で偏差値を10上げる問題集を特別に公開します。」を公開した。わかりやすい参考書を読んでも成績が伸び悩む中高生に向けて、短期間で偏差値を劇的に上げる「薄い問題集」を活用した勉強法を紹介している。



同氏は、参考書を読んだだけでテストの点数が上がらない理由について、「参考書は『わかる』ための道具にすぎません」と指摘。「わかる」と「できる」はまったく別物であり、自転車の乗り方を本で読んでも実際に乗る練習をしなければ乗れるようにならないのと同様に、勉強も実践が必要だと語った。



成績を伸ばす最大の秘訣として、メインの参考書と50〜100ページ程度の「薄い問題集」をセットで使うことを提案。具体的な手順として、3つのステップを解説した。第1のステップは、平日と週末で役割を分けること。平日はメインの参考書に集中し、週末の2日間で薄い問題集を10〜15ページずつ一気に解く。これにより、約1ヶ月で1冊を終わらせることができるという。



第2のステップは、同じ問題集を3周回すこと。1周目は全問題を解き、分からなくても答えを見ずに丸印をつけて次に進む。2周目と3周目は、間違えた問題だけを繰り返し解き直す。この際、なぜ間違えたのか、暗記事項は何かを必ず理解し、暗記することが重要だと強調した。第3のステップとして、月末に1日かけてすべての問題を解き直す「全テスト」を実施し、知識の定着度を徹底的に確認することを推奨している。



分厚い問題集は挫折しやすいが、薄い問題集であれば短期間で何度も反復でき、「できる感覚」を掴みやすい。「正しいやり方で正しい量をこなす。それだけでみなさんの偏差値は面白いように上がります」という言葉が示す通り、この勉強法を取り入れることで、短期間で確かな自信と結果を手に入れることができるだろう。