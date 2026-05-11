千秋、娘が初任給でプレゼントしてくれたアクセサリー＆食事を披露「『きっとママが好きそう』と選んだんだって」「宝物です」 元夫はココリコ遠藤章造
タレントの千秋が10日、自身のインスタグラムを更新。「娘が初任給でプレゼントをくれました」「びっくりした！」と明かし、長女にもらったアクセサリーやおごってもらった食事の写真などを披露した。
【写真】「絶対にSNSに載せなかった」“晴れ着姿”の長女の近影を初公開した千秋
プレゼントの品は、自身が前から気になっていたという海外ブランドのアクセサリー。「娘にその話はしたことがなかったのに『きっとママが好きそう』と選んだんだって。可愛い。私のことをよく見てくれているんだなあ」とうれしそうにつづり、「宝物です」と幸せを噛み締めた。
続けて「それからある日、ご飯を食べに行った帰り際、『今日は私が』と大人みたいなことを言うので驚いて『え、なんで？』と言うと、『初任給もらったからね、ママにごちそうしたいの』って。先にレストランを出て、目を細めたのは太陽が眩しかったからです」と、一緒に出かけた食事で長女が代金を払ってくれたことも紹介。さらに、母の日にはカーネーションと手紙をもらったと明かした。
「それぞれの家族たちにも、初任給で報告したとのこと」といい、「大家族みたい。みんなに愛されて幸せ者です」「そして、娘のお誕生日。Happy birthday 毎日楽しそうで何より。幸せ」とうれしそうにつづっていた。
千秋は2002年、お笑いコンビのココリコ・遠藤章造と結婚。03年5月に長女が誕生したが、07年12月に離婚した。16年には一般男性と再婚するも、24年10月にストーリーズで離婚していたことを公表。離婚後も良好な関係が続いていることを明かしている。
【写真】「絶対にSNSに載せなかった」“晴れ着姿”の長女の近影を初公開した千秋
プレゼントの品は、自身が前から気になっていたという海外ブランドのアクセサリー。「娘にその話はしたことがなかったのに『きっとママが好きそう』と選んだんだって。可愛い。私のことをよく見てくれているんだなあ」とうれしそうにつづり、「宝物です」と幸せを噛み締めた。
「それぞれの家族たちにも、初任給で報告したとのこと」といい、「大家族みたい。みんなに愛されて幸せ者です」「そして、娘のお誕生日。Happy birthday 毎日楽しそうで何より。幸せ」とうれしそうにつづっていた。
千秋は2002年、お笑いコンビのココリコ・遠藤章造と結婚。03年5月に長女が誕生したが、07年12月に離婚した。16年には一般男性と再婚するも、24年10月にストーリーズで離婚していたことを公表。離婚後も良好な関係が続いていることを明かしている。