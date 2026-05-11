巨人９−４中日（セ・リーグ＝１０日）――巨人が今季最多９得点で連敗を３で止めた。

六回に浦田の２点三塁打で逆転し、終盤にも浦田の２点二塁打などでリードを広げた。中日は救援陣が崩れた。

◇

巨人の浦田には信条がある。「良い時も、悪い時も、自分がやるべきことをしっかりやる」。出番が減っても欠かすことのなかった周到な準備が、苦境のチームを久しぶりの快勝へと導いた。

８番遊撃で６試合ぶりに先発。１点を追う六回二死二、三塁で、右中間へ逆転の２点三塁打を放ち、感情を爆発させた。八回は吉川の右前打で二塁から本塁を狙って滑り込み、捕手のタッチをかわしながら右手でホームを触れて追加点を奪うと、九回にもダメ押しの２点二塁打を放った。

８日の試合前から、打撃練習中の意識を変えた。ライナー性の打球を打つことに加え、阿部監督の助言で実戦を想定しながら打球方向などを意識したスイングを徹底するようになった。心掛け通りにこの試合では右へ左へと安打を重ね、「その成果が出た」とうなずいた。

調子が今ひとつ上がらない泉口に代わっての先発起用は、連敗中の雰囲気を変えようとした監督の発案だった。吉川、泉口の一軍復帰で出場機会が減りながらも備えを怠らなかった浦田の躍動に、指揮官は「あれくらいできるんだから、チャンスだと思ってやってほしい」と一層の奮起を期待する。

母・智子さんへの感謝の思いを強くした「母の日」に自己最多の１試合４打点を挙げ、「出るからには絶対勝ちたい。いつも以上にそういう気持ちは強かった」と浦田。試合の勝負所で見せたはつらつとしたプレーは、苦しんでいたチームにとっても、大きなプレゼントとなった。（緒方裕明）