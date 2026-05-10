【ブンデスリーガ】ライプツィヒ 2−1 ザンクト・パウリ（日本時間5月9日／レッドブル・アレーナ）

【映像】安藤智哉、大ジャンプ→驚異の“豪快ヘッド”炸裂

ザンクト・パウリに所属する日本代表DFの安藤智哉が、驚異のジャンプ力を見せた。

ザンクト・パウリは日本時間5月9日、ブンデスリーガ第33節でライプツィヒと対戦。安藤は3バックの右でスタメン出場した。するとゴールレスで迎えた44分に安藤が高さを見せる。

GKマールテン・ファンデフートのロングフィードに対して、MFクリストフ・バウムガルトナーと安藤が競り合う。オーストリア代表MFよりも先に飛んだ安藤は、相手よりも上半身分高く飛び上がってヘディング。激しく接触するも、安藤は何事もなかったかのように着地。一方で、バウムガルトナーは吹き飛ばされる形でピッチに叩きつけられた。

やや遅れて主審のホイッスルが吹かれると、倒れていたバウムガルトナーは激しい接触に痛がる様子を見せた。そこへ無傷の安藤が“ごめんね”とばかりに握手を求めた。このプレーにABEMAで解説を務めた細貝萌氏は「今のはヘディング強いですね」と驚きの声を上げると、コメント欄やSNSでも「安藤のジャンプ力えぐいって」「空中戦強すぎ」「強すぎ！」「めっちゃ飛んでる」「フィジカルも高さもある」といった声が並んだ。

この日の安藤はフル出場の中で、15回のデュエルで12回に勝利。中でも空中戦は6回全てに勝利するなど、エアバトラーとしての真価を発揮。チームは敗れたものの、スタッツサイト『FotMob』ではMF藤田譲瑠チマと並んでチーム2位タイの「7.2」がつけられた。（ABEMA／ブンデスリーガ）