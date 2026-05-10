約３か月ぶりの得点「長かった」。連敗を「６」で止めた柏、決勝弾の細谷真大が告白「勝てていない責任は自分にベクトルを向けていた」
約３か月ぶりの得点だ。
柏レイソルは５月10日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST第16節で川崎フロンターレとホームで対戦。１−０で勝利し、連敗を６で止めた。
決勝点を奪ったのは、55分から途中出場した細谷真大だ。
73分、馬場晴也の右サイドからのクロスにファーサイドで反応。ヘディングシュートを叩き込んでみせた。
開幕節・川崎戦以来のゴールで今季２点目。細谷は「もちろんニアのイメージはありましたけど、来なかったので『そこしかないな』という形でうまく入れた」と振り返った。
待望の一発には「長かった」と率直な思いを吐露。「やっぱりフォワードが点を取らないと勝てないので、まさに今日はそういう試合だった」と語った。
自らに結果が出ない期間は、チームも苦戦を強いられた。「勝てていない責任は自分にベクトルを向けていた」と明かした24歳のストライカーは、「やっぱり点を取り続けるところ。今日もポストプレーで１つミスをしましたけど、あれをつなげていればチャンスだったと思うので、ゴール前での質はもっと上げたい」と自身の課題にも言及した。
百年構想リーグの地域リーグラウンドは残り２試合。「いい形で終われるように練習を重ねていきたい」と口にした細谷は「自信を取り戻すためにも、次の試合が大事」と、まずは16日の横浜Ｆ・マリノス戦に目線を向けた。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
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柏レイソルは５月10日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドEAST第16節で川崎フロンターレとホームで対戦。１−０で勝利し、連敗を６で止めた。
決勝点を奪ったのは、55分から途中出場した細谷真大だ。
73分、馬場晴也の右サイドからのクロスにファーサイドで反応。ヘディングシュートを叩き込んでみせた。
開幕節・川崎戦以来のゴールで今季２点目。細谷は「もちろんニアのイメージはありましたけど、来なかったので『そこしかないな』という形でうまく入れた」と振り返った。
自らに結果が出ない期間は、チームも苦戦を強いられた。「勝てていない責任は自分にベクトルを向けていた」と明かした24歳のストライカーは、「やっぱり点を取り続けるところ。今日もポストプレーで１つミスをしましたけど、あれをつなげていればチャンスだったと思うので、ゴール前での質はもっと上げたい」と自身の課題にも言及した。
百年構想リーグの地域リーグラウンドは残り２試合。「いい形で終われるように練習を重ねていきたい」と口にした細谷は「自信を取り戻すためにも、次の試合が大事」と、まずは16日の横浜Ｆ・マリノス戦に目線を向けた。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
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