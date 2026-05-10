約３か月ぶりの得点「長かった」。連敗を「６」で止めた柏、決勝弾の細谷真大が告白「勝てていない責任は自分にベクトルを向けていた」

約３か月ぶりの得点「長かった」。連敗を「６」で止めた柏、決勝弾の細谷真大が告白「勝てていない責任は自分にベクトルを向けていた」