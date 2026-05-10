歌手きゃりーぱみゅぱみゅ（33）が、10日放送のTOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter ＃0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演し、プライベートでの意外な行動を明かした。

「SUPER EIGHT」丸山隆平をゲストに、映画の好みやなどについてトーク。丸山が最近見たドキュメンタリー映画について話すと、きゃりーも「ノンフィクションが好きすぎて、実際にあった事件とか、実際のものを追いかけていて。ファンタジーが好きそうに見えるけど、めちゃくちゃリアルなのが好き」と打ち明けた。

裁判記録なども見るというが、「記録と、裁判も行った。初めて傍聴を（した）」とも明かし、丸山を驚かせた。

傍聴したのは刑事事件だったという。「メモ帳とペン持って行って、自分なりにこういう事件がとメモして、終わった後に検索をかけて、本当にこういう事件があったのかと調べたりして」。自分語りになっていると気づいたのか「私の話はいいんで…」と照れ笑いした。

すると、丸山は「聴いている人からしたらさ、“きゃろらいんちゃろんぷろっぷきゃりーぱみゅぱみゅ”のことは知りたいやろから」と、きゃりーのフル芸名をいじりつつ、返していた。