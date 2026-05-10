◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

１打差２位で出た河本結（リコー）が１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０で回り、通算１オーバー。逆転で初のメジャー制覇を達成した。昨年１０月のスタンレーレディスホンダ以来のツアー通算５勝目。目標に掲げる年間女王へ、弾みをつけた。１９９８年度生まれの「黄金世代」では畑岡奈紗、原英莉花、渋野日向子、勝みなみに続く５人目の国内メジャーＶとなった。

５番パー５で残り２２０ヤードの第２打を３ウッドでグリーン左へ運び、チップインイーグル。単独首位で後半に入った。このまま逃げ切るかと思われたが、１３、１４番で連続ボギーを喫し、一時は鈴木愛、荒木優奈に並ばれた。終盤に底力を発揮。１７番パー５で第３打をピンそば５０センチにからめて伸ばし、突き放した。

読書家の河本は多忙な遠征暮らしの合間に、月に５冊は本を読むようにしている。電子書籍ではなく紙派で、ツアー中も持ち歩く。現在手に取っているのは「速読の本」。「去年本を読むのにめっちゃ時間がかかったから、速読の技術を身につけようと思って」。学ぶ心をコースの外でも大切にしている。

昨季は２勝を挙げ、メルセデスランキングで自己最高の３位に食い込んだ。「年間女王になるには何が足りないか」。自問自答を続けてきた。今季はＳＮＳもほぼ封印している。「今自分が取り組むべきことにすごく価値を感じているし、楽しい。ゴルフへの向き合い方が変わったのかなとは思う」と心境を明かした。

「昨季の結果に４０％ぐらい満足している自分がいた。キャリアハイだったし、それにちょっと浸っていたけど、自分は何がしたいんだろうと。ゴルフ人生、あと何年できるか分からないし、目標に向かってやりたい」と気持ちを新たにし臨んだシーズンで早々に１勝を挙げた。

第３ラウンド後には「ワクワクしている。優勝争いのワクワクというよりは、このコースを攻略するワクワク。勝負じゃなくて、ゴルフをすることにワクワクしている感じ。楽しんで一日を終わりきりたい」と話していた２７歳。有言実行の１８ホールだった。

ラウンド後、グリーン脇で応援に訪れていた国内男子ツアー２勝のプロゴルファーの弟・力らと笑顔で抱き合って喜びをわかちあった。「今年の目標が年間女王なので、それに少しつ近づいたのかなっていう実感しか湧かないんですけど。でも、本当に多くのギャラリーさんの前でいいプレーができたのは良かったなと思います」とほほ笑んだ。