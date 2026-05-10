この夏、全国5都市にてミッキー＆フレンズとKing & Princeによる、スペシャルコラボレーションのグッズを扱うスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定！

“ベストフレンド”のミッキーマウスとKing & Princeの王子様ルックのキラキラ３ショットとあわせて紹介していきます。

Mickey & Friends × King & Prince POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」

この夏、全国5都市にてミッキー＆フレンズとKing & Princeによる、スペシャルコラボレーションのグッズを扱うスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定！

5月22日（金）よりタワーレコード渋谷店 2F TOWER SPACE SHIBUYAからスタートし、福岡、仙台、名古屋、大阪を巡回、最終会場として再びタワーレコード渋谷店にカムバックします。

絆を深め、昨年夏にはミッキーがKing & Princeの東京ドーム公演にサプライズ登場したり、昨年の大晦日の歌番組でも共演した“ベストフレンド”の3人。

この度、新たなスペシャルアートが解禁されました。

今回のビジュアルは、王子様ルックのステージ衣装を身にまとった3人の姿が写されており、トップスターとして輝き続けるマジカルな一面が表現されています。

そして、このスペシャルアートがデザインされた新たなコラボレーショングッズが販売される全国5都市でのスペシャルPOP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の開催が決定！

会場では、ここでしか手に入らない限定アイテムの販売のほか、特別制作のKing & Prince着用衣装の展示や、イベント限定のフォトスポットを設置予定。

POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」での夢の空間をぜひお楽しみに！

本POP-UPでは、「MAGIC STAGE」をコンセプトに、華やかでロイヤルなステージ衣装を身にまとったミッキーマウスとKing & Princeの新アートがデザインされた新たなスペシャルグッズをはじめ、王冠やティアラを身に着けたミッキー＆フレンズのデザインのグッズなどの限定アイテムも販売します。

さらに、会場では特別製作されたKing & Prince着用の衣装展示をはじめ、イベント限定のフォトスポットを設置予定です。（会場によっては展示されないものもございます。予めご了承ください。）

Mickey & Friends × King & Prince POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」 開催地情報

＜東京＞

開催期間：2026年5月22日（金）〜6月7日（日）

営業時間：11:00〜20:00 ※5月22日(金)〜5月24日(日)は11:30〜20:00

場所：TOWER SPACE SHIBUYA (タワーレコード渋谷店 2F)

住所：東京都渋谷区神南1-22-14

＜福岡＞

開催期間：2026年6月20日（土）〜6月30日（火）

営業時間：10:00〜20:30 ※6月20日（土）、6月21日（日）は10:30〜20:30

場所：TOWER SPACE FUKUOKA (タワーレコード福岡パルコ店店内)

住所：福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ6F

＜仙台＞

開催期間：2026年7月10日（金）〜7月20日（月・祝）

営業時間：10：00〜20：00

場所：タワーレコード仙台パルコ店

住所：宮城県仙台市青葉区中央1-2-3 仙台パルコ1 8F

＜名古屋＞

開催期間：2026年7月25日（土）〜8月3日（月）

営業時間：10：00〜20：00

場所：タワーレコード名古屋パルコ店

住所：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 パルコ東館6F

＜大阪＞

開催期間：2026年8月14日（金）〜8月30日（日）

営業時間： 11:00〜21:00

場所：TOWER SPACE ABENO（タワーレコードあべのHoop店店内）

住所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 あべのHoop 6F

＜東京（最終会場）＞

開催期間：2026年8月18日（火）〜8月31日（月）

営業時間：11:00〜22:00 ※最終日8/31は20:00まで

場所：タワーレコード渋谷店 １F特設スペース

住所：東京都渋谷区神南1-22-14

※一部日程で営業時間変更の可能性がございます。

ミッキーとの王子様ルックのキラキラ３ショットも解禁！

Mickey & Friends × King & Prince POP-UP SHOP「MAGIC STAGE」の紹介でした。

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