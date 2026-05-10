ダイアン・津田篤宏 （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏のYouTubeチャンネル「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」で、“津田、美人マネージャーとのはじめてシリーズ”新作が、10日までに公開された。

【動画】ダイアン津田と“美人マネージャー”がクロワッサンを食べる

　浅野マネージャーが、前回は「麻辣湯」を紹介し、420万回再生を突破。新たに「1日10個食べて3キロ太った」というミニクロワッサンの店「MIGNON 新宿小田急エース店」を訪れた。

　同店は、博多で愛され、東京に進出。新宿は東京2店舗目となる。食べやすいサイズで1個から購入でき、プレーンのほか、明太子など、多彩なラインナップがそろう。

　津田は「浅野、相当うまいわ」とがっついて絶賛。浅野マネージャーが「毎日会社に来る前にここよって、パン10個持って…」と明かすと、津田は「よっぽどお前ストレスたまっとったんやな」と笑わせていた。

　この動画に対して「浅野氏可愛すぎて滅」「浅野さん可愛すぎる、本当に可愛い」「マネージャーさんシリーズ好きです」など、多数の声が寄せられている。