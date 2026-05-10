YONA YONA WEEKENDERSが本日5月10日（日）、母の日に合わせて未発表楽曲「ママ」のデモトラックムービーを公開した。

3月の「トキオ・ダンジョン」、4月「夜半の月」の2か月連続シングルリリース、東京・台北でのメジャーデビュー記念ライブと怒涛の勢いで走り続けるYONA YONA WEEKENDERS。毎年4月7日をヨナの日（YONANOHI）としてワンマンライブを開催する彼らが、本日5月10日（日）の母の日（HAHANOHI）に公開した「”ママの日” [special track for HAHANOHI]」は、文字通りこの日のためだけに届けられた特別なデモトラックだ。

「あなたの愛は海 / どこまでも深く 果てしなく」--歌い出しの一節が示す通り、「ママ」は母への限りない愛を綴った楽曲。Vo.磯野くんの甘く柔らかな歌声に乗せて届けられるドゥーワップ調の美しいハーモニーは、大切な人への気持ちをじんわりと胸に染みわたらせる。

映像は、砂浜に立てられたやさしく回る風車（かざぐるま）をVo.磯野くんが手に取り、砂の上に数字の「88」を描いていくショートムービー。「88」が何を意味するのかは、観る人の想像に委ねられている。そして映像の終わり、耳を澄ますと静かに流れ込んでくる別のトラックのイントロは次なる展開を予感させるものとなっている。

◾️＜YONA YONA WEEKENDERS 磯野くん ワンマンリサイタルツアー＞ ・名古屋公演

日時：2026年6月13日（土）OPEN 17:00 / START 18:00

会場：今池Tokuzo

チケット：https://www.jailhouse.jp/live/isono-kun-oneman-recital/ ・東京公演

日程：2026年6月14日（日）

時間：

[1st] OPEN：17:30 / LIVE START 18:15

[2nd] OPEN：19:45 / LIVE START 20:30

会場：BLUE NOTE PLACE

チケット：https://www.bluenoteplace.jp/live/isono-kun-260614/

◾️＜YONA YONA WEEKENDERS presents BUREIKO at OPPA-LA (cheers 05)＞ 日時：2026年6月19日（金）OPEN / START 18:30

会場：江の島Diner OPPA-LA

出演：YONA YONA WEEKENDERS / brkfstblend

THANK YOU SOLD OUT!!!