〈《京都小学生行方不明》安達結希くんの母が霊媒師に語った「共犯説」、殺人容疑で再逮捕の義父・安達優季容疑者の同僚が語る「結希くんを殴り…」「再婚で人相が変わった」…行方不明事件の真相〉から続く

京都府南丹市園部町で起きた11歳男児殺害事件。3月23日に行方不明になった安達結希くん（享年11）は、3週間後の4月13日に市内の雑木林から遺体で発見された。死体遺棄の疑いで逮捕された義父の安達優季容疑者（37）は、5月6日に殺人容疑でも再逮捕。京都府警は8日、優季容疑者を送検した。

【画像】警察が捜索した溜め池



安達優季容疑者

社会部記者が解説する。

「義父は逮捕後の取り調べに対し『両手で結希の首を絞めて殺した』、『父親じゃないと言われた』等と供述。小学校で結希くんを車から降ろさず、自宅方面に戻る道中の公衆トイレで殺害したと見られている。京都府警は二人の間で関係性をめぐるトラブルがあったとみて、今なお捜査を続けています」

京都府警は溜め池を捜索

実際、京都府警は義父の逮捕後も捜査の手を緩めていない。

「4月24日には、遺体が見つかった場所から約3.5キロ離れた溜め池を捜索。水中スコープなどを使い、事件に関わる遺留品を探しているようでした」（同前）

事件発生当時、憔悴した結希くんの母・A子さんが頼ったのが、“霊能力者”だった。

「僕が“霊視”のグループLINEに参加したのは、3月26日のことでした。京都府南丹市に住む友人から『何か視えない？』と頼まれたことがきっかけです。当初、彼女は僕らの霊視をとても頼りにしているように思えたのですが……」

記者の取材にそう答えるのは、京都市内に住む霊能力者を自称する男性B氏で、「週刊文春」4月30日号で登場した女性霊媒師のたま氏とは別の人物だ――。

《この続きは「週刊文春 電子版」で配信中。B氏が語った安達優季容疑者の逮捕後の母親・A子さんの様子などを詳報している》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）