マギー、“ハイレグ水着”で美ボディ際立つ バカンス満喫ショットに反響「神スタイル」「筋肉がある所がまたすごい、芸術作品」
モデルのマギー（33）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。「Short escape」「久しぶりに力を抜いた時間を過ごせました」と明かし、ビキニ姿で砂遊びやプールを楽しむバカンスショットを連投で披露した。
【全身ショット】「神スタイル」「芸術作品」“ハイレグ水着”で美ボディまぶしいマギー
マギーは、白いハイレグデザインのビキニや白肌が映えるオレンジ色のビキニ、とろみのあるワンピースなど、リゾート感たっぷりの装いで旅を満喫。
動画では、「泳ぐのだーいすき！」とプールで泳いだり、気持ちよさそうにプカプカと浮遊する様子を紹介している。
美ボディまぶしい写真の数々に、ファンからは「相変わらずキレイで素敵」「完璧なボディ」「神スタイル」「筋肉がある所がまたすごい、芸術作品」「かっこいい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【全身ショット】「神スタイル」「芸術作品」“ハイレグ水着”で美ボディまぶしいマギー
マギーは、白いハイレグデザインのビキニや白肌が映えるオレンジ色のビキニ、とろみのあるワンピースなど、リゾート感たっぷりの装いで旅を満喫。
動画では、「泳ぐのだーいすき！」とプールで泳いだり、気持ちよさそうにプカプカと浮遊する様子を紹介している。
美ボディまぶしい写真の数々に、ファンからは「相変わらずキレイで素敵」「完璧なボディ」「神スタイル」「筋肉がある所がまたすごい、芸術作品」「かっこいい」などと、さまざまな反響が寄せられている。