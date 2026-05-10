レアル・ソシエダ、後半ATに追いつきベティスとドロー　先発の久保建英は54分までプレー

反撃開始オスカルソン💨



2度もネットを揺らしながら

どちらもオフサイドで取り消しと

なっていたレアル・ソシエダ🔵⚪️#オスカルソン が1点を返し

反撃に出る💪



🏆 ラ・リーガ第35節

⚔️ レアル・ソシエダ v レアル・ベティス

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