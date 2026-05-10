将来的に5人に1人がなると言われている「認知症」。運や遺伝によってなると考える人も多いが、じつは意外な習慣によって、そのリスクを高めてしまうことがわかった。その影響は20代から始まっているとも言う。

その事実を紹介したのが、オックスフォード大学の研究員として世界的難病の治療法の発見に貢献し、現在は医師としても活躍する脳と糖の専門家である下村健寿氏の著書 『糖毒脳――いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 だ。認知機能を崩壊させる「黒幕」の正体や、そのメカニズム、そして脳を守るための習慣を紹介した同書から、一部を抜粋・編集し紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「覚える」だけでは予防にならない

「最近、物忘れが増えた」

そう感じると、多くの人はまず「記憶力を鍛えよう」と考える。

いわゆる「脳トレ」に励む人もいるだろう。

もちろん、それ自体が無駄というわけではない。

ただ、それだけで認知症を防げるかというと、話は別だ。

元オックスフォード大の医学研究者であり、医師としても活躍する「糖と脳」の専門家である下村健寿氏は著書『糖毒脳』で、次のように述べている。

つまり、認知症になりにくい人は、「覚えること」そのものを目的にはしていない。

認知症にならない人が習慣にしていること

脳に本当に必要なのは、単調な反復ではない。

同書では、脳の認知機能の向上のために必要なことを、こう提示している。

私たちの脳を真に活性化させ、認知機能を健全に維持・向上させるためには、単調な反復練習だけでは十分ではありません。

脳は新しいことへの挑戦や、多様な刺激、そして社会的な交流を通じて、最も活発に、そして総合的に機能すると考えられています。

――『糖毒脳』より引用

ここが重要だ。

脳は、同じことを繰り返すだけでは活性化しにくい。

むしろ、新しい刺激に触れたときこそ、大きく働く。

たとえば同書では、次のように例示されている。

これまで経験したことのない新しい知識を積極的に学んだり、複雑な問題に頭を悩ませて解決策を導き出したり、そして何より、人と積極的にコミュニケーションを取り、社会的な交流を楽しむなど、より多角的で創造的な刺激が、脳には必要です。

――『糖毒脳』より引用

新しい趣味を始める。

誰かと会話する。

考えながら料理をする。

初めての場所に出かける。

こうした一見ささいな行動が、脳には大きな刺激になる。

「考える」

「創造する」

「交流する」

この積み重ねこそが、脳全体を守る最も確かな習慣なのかもしれない。