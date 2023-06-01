【BS12 トゥエルビ：「劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』」】 5月10日19時～ 放送

ワールド・ハイビジョン・チャンネルは、BS12 トゥエルビにてアニメ「劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』」を本日5月10日19時から「日曜アニメ劇場」で放送する。

5月の「日曜アニメ劇場」では、無料初放送を含む「ハイキュー!! 劇場版 総集編」を4週連続放送。「ハイキュー!!」は「週刊少年ジャンプ」にて連載された古舘春一氏によるマンガ作品で、高校バレーボールを舞台に、小柄な主人公・日向翔陽が天才セッター影山飛雄らと出会い、烏野高校で全国大会を目指して成長と絆が描かれる。アニメ化もされ、躍動感あふれる試合描写と熱い人間ドラマで幅広い層から支持を集め、劇場版展開も行なわれている。

第1週目となる本日放送される「劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』」は、アニメシリーズの第1話から第13話をベースに、新規カットを追加した作品となっている。

以降、5月17日には「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」、5月24日には「劇場版総集編 青葉城西高校戦『ハイキュー!! 才能とセンス』」、5月31日には「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」の3作品がそれぞれ登場。3作品すべて無料初放送となる。

「劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』」

【ストーリー】

いま、青春が動き出す――

中学3年になった日向は、部員がいない逆風にも負けず、やっとの思いでメンバーを集め、最初で最後の公式戦に出場。しかし「コート上の王様」と異名を取る天才プレーヤー・影山飛雄に惨敗する。リベンジを誓う日向は憧れの烏野高校に入学するも、そこで影山と再会してしまう。はなから衝突の絶えない日向と影山だったが……。

【キャスト】

役名：キャスト

日向翔陽：村瀬 歩

影山飛雄：石川界人

澤村大地：日野 聡

菅原孝支：入野自由

田中龍之介：林 勇

東峰 旭：細谷佳正

西谷 夕：岡本信彦

月島 蛍：内山昂輝

山口 忠：斉藤壮馬

清水潔子：名塚佳織

烏養繋心：田中一成

武田一鉄：神谷浩史

縁下 力：増田俊樹

木下久志：相楽信頼

成田一仁：西山宏太郎

黒尾鉄朗：中村悠一

孤爪研磨：梶 裕貴

夜久衛輔：立花慎之介

犬岡 走：池田恭裕

山本猛虎：横田成吾

福永招平：長南翔太

芝山優生：渡辺拓海

海 信行：星野貴紀

直井 学：山本兼平

猫又育史：福田信昭

（敬称略）

【スタッフ】

原作：古舘春一（集英社ジャンプコミックス刊）

監督：満仲 勧

シリーズ構成：岸本 卓

キャラクターデザイン：岸田隆宏

（敬称略）

「ハイキュー!! 劇場版 総集編」4週連続放送

「日曜アニメ劇場」毎週日曜19時～

【放送スケジュール】

・5月10日「劇場版総集編 前編 『ハイキュー!! 終わりと始まり』」

・5月17日「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」【無料初放送】

・5月24日「劇場版総集編 青葉城西高校戦『ハイキュー!! 才能とセンス』」【無料初放送】

・5月31日「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」【無料初放送】

「劇場版総集編 後編 『ハイキュー!! 勝者と敗者』」

「劇場版総集編 青葉城西高校戦『ハイキュー!! 才能とセンス』」

「劇場版総集編 白鳥沢学園高校戦『ハイキュー!! コンセプトの戦い』」

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!セカンドシーズン」製作委員会・MBS

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!! 3rd」製作委員会・MBS