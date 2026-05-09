第1子妊娠中のタレント・松中みなみ（40）が9日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。道で高齢男性からおなかを殴られたことを明かした。

松中はおおきく膨らんだおなかの写真を投稿。「今日ね、70歳前後くらいの男性に道ですれ違いざまに、お腹を強めに殴られたの」と衝撃の出来事を明かした。

「こちらを見ながら早足で去ってくから追いかけるべき?と一瞬悩んだけど、その時1人で歩いてたし、お腹の赤ちゃんと自分の身を守るべきと思ってやめたけど」と振り返り、「あまりにも突然すぎたし、お腹痛いし、そんな人いるの?ってショックで」と心境をつづった。

「抱っこ紐のバックル外す人とか、ぶつかりおじさんってワードを聞いたことあったけど、すごい悲しかった、、」と続け、「幸い、家で落ち着いたら胎動があったから本当に良かったけど、妊娠してるしてない関わらず、みんなも気を付けてね」と呼びかけた。

松中は現在、タイと日本の2拠点生活を送っている。23年8月に結婚を発表。昨年12月に第1子妊娠を発表し、春に日本で出産予定であることも明かしていた。プロ野球元ソフトバンクで、現在は中日のコーチを務める松中信彦氏は親戚。