映画『ハムナプトラ』シリーズのブレンダン・フレイザーが、待望の新作『The Mummy 4（原題）』に向けて準備を進めているようだ。リック・オコーネル役でのカムバックに向け、現在はトレーニングに励んでいるという。

好きな日本語は“”のフレイザーは米トーク番組「」に出演し、『The Mummy 4』について言及。「またバンドを集めるんです」と語り、長年続編を待ち望んできたファンに向けて「この20数年間、みんなが私たちに求め続けてきたものを届けます」と意気込みを示した。

もっとも、リック・オコーネルといえば、銃撃戦、格闘、全力疾走、崩れゆく遺跡からの脱出までこなすアクション・ヒーロー。1999年の『ハムナプトラ／失われた砂漠の都』、2001年の『ハムナプトラ2／黄金のピラミッド』、2008年の『ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝』で同役を演じたフレイザーも、現在57歳となった。

そのため、本人も今回の復帰には相応の準備が必要だと感じているようだ。「どうか幸運を祈っていてください」とフレイザー。「この57歳の身体を仕上げるために、頑張ってます」と語っている。

フレイザーにとって、『ハムナプトラ』型の本格アクション・アドベンチャーへの復帰は久しぶりとなる。近年は『ザ・ホエール』（2022）でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』（2023）や、日本を舞台にした『レンタル・ファミリー』（2025）などで存在感を発揮してきた。一方で、リック・オコーネルのような身体を張るヒーロー役は、2008年の『ハムナプトラ3』以来、実に約20年ぶりとなる。

『The Mummy 4』では、フレイザーに加えて、エヴリン役のレイチェル・ワイズも復帰。ワイズは第1作・第2作でエヴリンを演じたが、第3作『呪われた皇帝の秘宝』には出演せず、同役はマリア・ベロが演じていた。また、エヴリンの兄ジョナサン役のジョン・ハナーも再登場する。

監督を務めるのは、『レディ・オア・ノット』（2019）や『スクリーム』（2022）『スクリーム6』（2023）などで知られるRadio Silenceのマット・ベティネッリ＝オルピン＆タイラー・ジレット。脚本は『エスター ファースト・キル』（2022）のデヴィッド・コッゲシャルが手がける。

現時点で物語の詳細は明かされていないが、フレイザーは番組内で「また鞍に乗って、あの場所に戻る」と語った後、「これ以上話すのはやめたほうがいいですね。全部バラしたくないので」と口をつぐんだ。過去作ゆかりのロケーションが再び登場する可能性もありそうだ。

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『The Mummy 4（原題）』は、米国で2027年10月15日公開予定。

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