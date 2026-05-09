有名女優、とり天・炊き込みご飯・冷しゃぶ…豪華夕食5品公開「ご馳走すぎる」「盛り付けも綺麗」
【モデルプレス＝2026/05/09】俳優の秋野暢子が5月8日、自身のInstagramを更新。夕食のショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】69歳ベテラン女優「盛り付けも綺麗」とり天・炊き込みご飯・冷しゃぶ夕食5品公開
秋野は「今夜のメインはとり天、下味は柚子胡椒です。塩でもマヨネーズでも美味しくいただけます」とつづり、夕食のショットを投稿。メインのとり天のほか、スライストマトや玉ねぎの上に盛られたネギだれの冷しゃぶやカリっと焼いたという厚揚げ、小松菜のナムル、栗としめじとあずきの炊き込みご飯の豪華なショットを披露し「こんな感じの夕食です」と記している。
この投稿には「ご馳走すぎる」「お料理上手すぎる」「盛り付けも綺麗」「豪華な夕食」「こんなに作れるのすごすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「盛り付けも綺麗」とり天・炊き込みご飯・冷しゃぶ夕食5品公開
◆秋野暢子、豪華夕食ショット公開
秋野は「今夜のメインはとり天、下味は柚子胡椒です。塩でもマヨネーズでも美味しくいただけます」とつづり、夕食のショットを投稿。メインのとり天のほか、スライストマトや玉ねぎの上に盛られたネギだれの冷しゃぶやカリっと焼いたという厚揚げ、小松菜のナムル、栗としめじとあずきの炊き込みご飯の豪華なショットを披露し「こんな感じの夕食です」と記している。
◆秋野暢子の投稿が話題
この投稿には「ご馳走すぎる」「お料理上手すぎる」「盛り付けも綺麗」「豪華な夕食」「こんなに作れるのすごすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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