「猫の手も借りたい」少子高齢化が進む日本を救うのは″猫″!?すぐ寝る猫の手を借りる状況だが…まんざらでもない!?【作者に聞く】

「猫の手も借りたい」少子高齢化が進む日本を救うのは″猫″!?すぐ寝る猫の手を借りる状況だが…まんざらでもない!?【作者に聞く】