週7で使いたい！【ZARA】持つだけ → 一気にこなれる♡「バケットバッグ」

通勤にも休日のお出かけにもヘビロテできるバッグが欲しい！ そんな大人女性に向けて、おすすめのアイテムをご紹介。今回は、こなれた印象を醸し出せそうな「バケットバッグ」を【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。ZARAらしいデザイン性の高さが魅力なので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

コーデの格上げを狙えるワンハンドルバッグ

【ZARA】「バケットバッグ」\6,590（税込）

荷物をポンポンと入れやすそうな、開口部の大きなバッグ。洗練感のあるワンハンドル & シンプルなデザインで、通勤コーデにも休日の上品なお出かけコーデにもなじみやすいのが魅力です。2つのバックルを合わせるようにして、根元側のハンドルをバッグの外へ引っ張り出すことで、バッグのフォルムを変えることもできそう。取り外し可能なファスナー付きインナーバッグ・ショルダーストラップが付属されているので、必要に応じて自身でアレンジできるのも嬉しいところです。

アクセサリー感覚で使えるミニサイズ

【ZARA】「ステッチ入りミニバケットバッグ」\3,590（税込・セール価格）

緩やかなカーブを描く配色のステッチと、巾着仕様の開口部が印象的なミニバッグ。バッグの外側に配されたショルダーストラップも、高見えするポイントになっています。バッグのデザイン性に華やかなカラーもあいまって、シンプルな着こなしのアクセントとして活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。