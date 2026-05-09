決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … 伊勢化、クラシル、ワイズＨＤ (5月1日～7日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4107> 伊勢化 東Ｓ -11.97 5/ 1 1Q -1.45
<5906> エムケー精工 東Ｓ -11.95 5/ 1 本決算 -21.26
<5955> ワイズＨＤ 東Ｓ -10.19 5/ 7 本決算 0.00
<5367> ニッカトー 東Ｓ -9.66 5/ 1 本決算 0.35
<9878> セキド 東Ｓ -5.99 5/ 7 本決算 黒転
<4746> 東計電算 東Ｓ -4.51 5/ 7 1Q 7.56
<9768> いであ 東Ｓ -3.87 5/ 7 1Q 8.14
<5187> クリエート 東Ｓ -3.85 5/ 7 1Q -21.40
<3326> ランシステム 東Ｓ -3.17 5/ 7 本決算 22.64
<8165> 千趣会 東Ｓ -3.03 5/ 1 1Q 赤縮
<9799> 旭情報 東Ｓ -3.03 5/ 1 本決算 6.58
<9955> ヨンキュウ 東Ｓ -2.64 5/ 7 本決算 －
<9701> 会舘 東Ｓ -2.44 5/ 7 本決算 1.35
<6467> ニチダイ 東Ｓ -1.16 5/ 1 本決算 赤縮
<2003> 日東富士 東Ｓ -1.13 5/ 7 本決算 7.16
<299A> クラシル 東Ｇ -0.48 5/ 1 本決算 2.20
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4107> 伊勢化 東Ｓ -11.97 5/ 1 1Q -1.45
<5906> エムケー精工 東Ｓ -11.95 5/ 1 本決算 -21.26
<5955> ワイズＨＤ 東Ｓ -10.19 5/ 7 本決算 0.00
<5367> ニッカトー 東Ｓ -9.66 5/ 1 本決算 0.35
<9878> セキド 東Ｓ -5.99 5/ 7 本決算 黒転
<4746> 東計電算 東Ｓ -4.51 5/ 7 1Q 7.56
<9768> いであ 東Ｓ -3.87 5/ 7 1Q 8.14
<5187> クリエート 東Ｓ -3.85 5/ 7 1Q -21.40
<3326> ランシステム 東Ｓ -3.17 5/ 7 本決算 22.64
<8165> 千趣会 東Ｓ -3.03 5/ 1 1Q 赤縮
<9799> 旭情報 東Ｓ -3.03 5/ 1 本決算 6.58
<9955> ヨンキュウ 東Ｓ -2.64 5/ 7 本決算 －
<9701> 会舘 東Ｓ -2.44 5/ 7 本決算 1.35
<6467> ニチダイ 東Ｓ -1.16 5/ 1 本決算 赤縮
<2003> 日東富士 東Ｓ -1.13 5/ 7 本決算 7.16
<299A> クラシル 東Ｇ -0.48 5/ 1 本決算 2.20
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。
株探ニュース