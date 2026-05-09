―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から8日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4107> 伊勢化 　　　　東Ｓ 　 -11.97 　　5/ 1　　　1Q　　　 -1.45
<5906> エムケー精工 　東Ｓ 　 -11.95 　　5/ 1　本決算　　　-21.26
<5955> ワイズＨＤ 　　東Ｓ 　 -10.19 　　5/ 7　本決算　　　　0.00
<5367> ニッカトー 　　東Ｓ　　 -9.66 　　5/ 1　本決算　　　　0.35
<9878> セキド 　　　　東Ｓ　　 -5.99 　　5/ 7　本決算　　　　黒転

<4746> 東計電算 　　　東Ｓ　　 -4.51 　　5/ 7　　　1Q　　　　7.56
<9768> いであ 　　　　東Ｓ　　 -3.87 　　5/ 7　　　1Q　　　　8.14
<5187> クリエート 　　東Ｓ　　 -3.85 　　5/ 7　　　1Q　　　-21.40
<3326> ランシステム 　東Ｓ　　 -3.17 　　5/ 7　本決算　　　 22.64
<8165> 千趣会 　　　　東Ｓ　　 -3.03 　　5/ 1　　　1Q　　　　赤縮

<9799> 旭情報 　　　　東Ｓ　　 -3.03 　　5/ 1　本決算　　　　6.58
<9955> ヨンキュウ 　　東Ｓ　　 -2.64 　　5/ 7　本決算　　　　　－
<9701> 会舘 　　　　　東Ｓ　　 -2.44 　　5/ 7　本決算　　　　1.35
<6467> ニチダイ 　　　東Ｓ　　 -1.16 　　5/ 1　本決算　　　　赤縮
<2003> 日東富士 　　　東Ｓ　　 -1.13 　　5/ 7　本決算　　　　7.16

<299A> クラシル 　　　東Ｇ　　 -0.48 　　5/ 1　本決算　　　　2.20

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした8日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。

株探ニュース