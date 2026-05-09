クロちゃん、「二度とやりたくない」因縁のタレントを実名告白！「絡み方が下手」と嫌悪感あらわ

モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。

5月6日（水）の放送では、前週に引き続き「鋼のメンタル大喜利」が開催された。

【映像】クロちゃん、共演したくないタレントを実名告白！「クソ下手」「二度とやりたくない」

“憑依型の女王”友近をはじめ、安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ななまがり・森下直人ら曲者たちが集結し、独特すぎる回答で笑いを生んだ今回の放送。

「『鋼のメンタルだね』を使って相手をディスってください」というお題では、クロちゃんが実在するものまねタレントを名指しでディスり、スタジオを騒然とさせた。

その回答は、「鋼のメンタルだね。ものまね下手なのにずっとやってるなんて」。

MCの芝が「特定の誰かがいるんですか？」と問いかけると、クロちゃんは「JPです」と即答！ 松本人志のモノマネなどでブレイクした人気芸人の名前を挙げ、「クソ下手だから」とこき下ろした。

これを聞いたナダルも「（クロちゃんはJPを）根っから嫌い」と証言し、ネタではなくリアルにクロちゃんが嫌っている芸人であることが判明する。

嫌いな理由について、クロちゃんは「絡み方が下手。こっち側が終わったと思ってもスベるまで続ける」と吐露。顔をゆがめながら語るその表情からは、「本当にムリ！」と言わんばかりの拒絶ぶりがひしひしと伝わってきた。

一方、ナダルは「クロちゃんはスカさない。JPさんがどれだけやっても乗っかる。そこからクロちゃんのお笑い能力死ぬほど伸びた」という分析も披露した。JPのしつこい絡みに応じ続けたことで、クロちゃんの実力が図らずも底上げされたという。

それでもクロちゃんは、JPとは「二度とやりたくない」とキッパリ。その徹底した拒絶ぶりに、スタジオは大きな笑いに包まれた。