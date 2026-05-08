須田景凪の初となる公式アプリライブツアー＜須田景凪 yawn LIVE TOUR “knot”＞が、2026年8月よりさいたま、神戸、金沢の3都市にて開催されることが決定した。

公式アプリイベントは過去に3回開催されてきたが、ワンマンライブ形式での実施は今回が初。“knot”=”結び目”という意味をタイトルに据え、これまでのライブではなかなか触れる機会の少なかった楽曲にも焦点を当て、点在していた楽曲たちや過去と現在が結ばれていくような公演を予定している。

チケット先行受付は、本日5月8日(金)20:00〜5月17日(日)23:59まで、公式アプリ「yawn」プレミアム会員抽選受付が行なわれる。また、9月19日(土)にはSGC HALL ARIAKEでのワンマンライブも開催される予定だ。

■＜須田景凪 yawn LIVE TOUR “knot”＞

2026年8月21日(金)HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

OPEN 18:30 / START 19:00

お問い合わせ：SOGO TOKYO

03-3405-9999（月〜土 12:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く） 2026年8月30日(日)神戸VARIT.

OPEN 16:30 / START17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土曜・日曜・祝日は除く） 2026年9月6日(日)金沢REDSUN

OPEN 16:30 / START17:00

お問い合わせ：FOB金沢

076-232-2424（平日11:00〜17:00） 前売り：スタンディング\7,800(税込)[ドリンク代別] ▼須田景凪公式アプリ「yawn」プレミアム会員先行

5月8日(金) 20:00〜5月17日(日) 23:59

■＜須田景凪 HALL LIVE 2026 ＞ 2026年9月19日(土) SGC HALL ARIAKE

OPEN17:00 / START:18:00

チケット：\8,800 (全席指定席)

問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999 (月〜土12:00~13:00 / 16:00~19:00 ※日曜・祝日を除く) 須田景凪 公式アプリ「yawn」プレミアム会員先行

期間：2026年3月29日(日) 21:00 - 2025年4月8日(水) 23:59

Official HP:https://www.tabloid0120.com/

◾️ライブ情報 ＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER” in ソウル＞

2026年5月23日(土)

ソウル・ROLLING HALL

OPEN 17:20 / START 18:00

チケット 99,000ウォン(オールスタンディング)

主催 AMUSE ENTERTAINMENT ＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER ” in 台北＞

2026年05月30日(土)

台北・LEGACY TAIPEI

OPEN 18:00 / START 19:00

チケット $2700 NTD (オールスタンディング)

主催：Amuse Taiwan