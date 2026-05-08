タレントの板野友美（34）が、長女・ベビちん（4）と作った“友飯”を披露した。

【映像】670万円超の“土禁”高級愛車&娘ベビちんと作った友飯

2021年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二（28）投手と結婚し、4歳の長女・ベビちんを育てている板野。

Instagramでは、広々とした自宅の様子や、4歳になったベビちんの誕生日をお祝いした仲むつまじい親子ショットなどを披露している。

2026年3月8日の投稿では、車両本体価格670万円以上の愛車「レンジローバー・イヴォーク」を紹介しており、「汚れるのを恐れて車内土禁にしてる。足元の砂が気になって毎回掃除機したりコロコロしたり落ち着かない」と、車内でのマイルールを明かし話題になっていた。

長女・ベビちんがキッチンに立つ姿

5月7日はストーリーズを更新し、「きょうはハンバーグ」と、キッチンに立って料理をしているベビちんの姿を公開。

その後の投稿で「和風ハンバーグ」をはじめ、「お刺し身」や「鯛めし」「豆苗肉巻き」などが並ぶ、この日の“友飯”を披露している。（『ABEMA NEWS』より）