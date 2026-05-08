[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇146銘柄・下落165銘柄（東証終値比）
5月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは345銘柄。東証終値比で上昇は146銘柄、下落は165銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は87銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは33銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は370円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2693> ＹＫＴ 304 +54（ +21.6%）
2位 <4392> ＦＩＧ 509 +80（ +18.6%）
3位 <7256> 河西工 514 +80（ +18.4%）
4位 <7725> インターアク 2200 +329（ +17.6%）
5位 <7162> アストマクス 538 +80（ +17.5%）
6位 <8005> スクロール 1856.8 +259.8（ +16.3%）
7位 <6840> ＡＫＩＢＡ 757 +100（ +15.2%）
8位 <278A> テラドローン 15230 +1830（ +13.7%）
9位 <7089> フォースタ 1532 +173（ +12.7%）
10位 <9235> 売れるＧ 827 +75（ +10.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3286> トラストＨＤ 880 -185（ -17.4%）
2位 <9444> トーシンＨＤ 283 -44（ -13.5%）
3位 <6769> ザイン 1140 -173（ -13.2%）
4位 <6264> マルマエ 2235 -330（ -12.9%）
5位 <4483> ＪＭＤＣ 2950 -415（ -12.3%）
6位 <2112> 塩水糖 445.6 -50.4（ -10.2%）
7位 <6557> ＡＩＡＩ 825 -85（ -9.3%）
8位 <7917> ＺＡＣＲＯＳ 1280 -130（ -9.2%）
9位 <6996> ニチコン 2300 -194（ -7.8%）
10位 <5994> ファインシン 1350.3 -107.7（ -7.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1403.7 +69.2（ +5.2%）
2位 <2282> 日ハム 6765 +197（ +3.0%）
3位 <6758> ソニーＧ 3195 +81.0（ +2.6%）
4位 <7211> 三菱自 314.3 +7.6（ +2.5%）
5位 <9766> コナミＧ 19600 +470（ +2.5%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3636 +58.0（ +1.6%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2700 +24.5（ +0.9%）
8位 <6981> 村田製 5900 +50（ +0.9%）
9位 <7013> ＩＨＩ 3085 +26.0（ +0.8%）
10位 <6479> ミネベア 3408.4 +28.4（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7974> 任天堂 7260 -407（ -5.3%）
2位 <7731> ニコン 1803 -77.5（ -4.1%）
3位 <6976> 太陽誘電 6400 -263（ -3.9%）
4位 <9107> 川崎汽 2457 -46.0（ -1.8%）
5位 <9009> 京成 1102 -17.0（ -1.5%）
6位 <4503> アステラス 2271.2 -28.8（ -1.3%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1276.5 -13.0（ -1.0%）
8位 <2802> 味の素 4995 -35（ -0.7%）
9位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2821.5 -16.5（ -0.6%）
10位 <8750> 第一ライフ 1430.5 -8.0（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2693> ＹＫＴ 304 +54（ +21.6%）
2位 <4392> ＦＩＧ 509 +80（ +18.6%）
3位 <7256> 河西工 514 +80（ +18.4%）
4位 <7725> インターアク 2200 +329（ +17.6%）
5位 <7162> アストマクス 538 +80（ +17.5%）
6位 <8005> スクロール 1856.8 +259.8（ +16.3%）
7位 <6840> ＡＫＩＢＡ 757 +100（ +15.2%）
8位 <278A> テラドローン 15230 +1830（ +13.7%）
9位 <7089> フォースタ 1532 +173（ +12.7%）
10位 <9235> 売れるＧ 827 +75（ +10.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3286> トラストＨＤ 880 -185（ -17.4%）
2位 <9444> トーシンＨＤ 283 -44（ -13.5%）
3位 <6769> ザイン 1140 -173（ -13.2%）
4位 <6264> マルマエ 2235 -330（ -12.9%）
5位 <4483> ＪＭＤＣ 2950 -415（ -12.3%）
6位 <2112> 塩水糖 445.6 -50.4（ -10.2%）
7位 <6557> ＡＩＡＩ 825 -85（ -9.3%）
8位 <7917> ＺＡＣＲＯＳ 1280 -130（ -9.2%）
9位 <6996> ニチコン 2300 -194（ -7.8%）
10位 <5994> ファインシン 1350.3 -107.7（ -7.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6471> 日精工 1403.7 +69.2（ +5.2%）
2位 <2282> 日ハム 6765 +197（ +3.0%）
3位 <6758> ソニーＧ 3195 +81.0（ +2.6%）
4位 <7211> 三菱自 314.3 +7.6（ +2.5%）
5位 <9766> コナミＧ 19600 +470（ +2.5%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3636 +58.0（ +1.6%）
7位 <2432> ディーエヌエ 2700 +24.5（ +0.9%）
8位 <6981> 村田製 5900 +50（ +0.9%）
9位 <7013> ＩＨＩ 3085 +26.0（ +0.8%）
10位 <6479> ミネベア 3408.4 +28.4（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7974> 任天堂 7260 -407（ -5.3%）
2位 <7731> ニコン 1803 -77.5（ -4.1%）
3位 <6976> 太陽誘電 6400 -263（ -3.9%）
4位 <9107> 川崎汽 2457 -46.0（ -1.8%）
5位 <9009> 京成 1102 -17.0（ -1.5%）
6位 <4503> アステラス 2271.2 -28.8（ -1.3%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1276.5 -13.0（ -1.0%）
8位 <2802> 味の素 4995 -35（ -0.7%）
9位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2821.5 -16.5（ -0.6%）
10位 <8750> 第一ライフ 1430.5 -8.0（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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