　5月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは345銘柄。東証終値比で上昇は146銘柄、下落は165銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は87銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは33銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は370円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2693>　ＹＫＴ　　　　　　　304　　 +54（ +21.6%）
2位 <4392>　ＦＩＧ　　　　　　　509　　 +80（ +18.6%）
3位 <7256>　河西工　　　　　　　514　　 +80（ +18.4%）
4位 <7725>　インターアク　　　 2200　　+329（ +17.6%）
5位 <7162>　アストマクス　　　　538　　 +80（ +17.5%）
6位 <8005>　スクロール　　　 1856.8　+259.8（ +16.3%）
7位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　　757　　+100（ +15.2%）
8位 <278A>　テラドローン　　　15230　 +1830（ +13.7%）
9位 <7089>　フォースタ　　　　 1532　　+173（ +12.7%）
10位 <9235>　売れるＧ　　　　　　827　　 +75（ +10.0%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3286>　トラストＨＤ　　　　880　　-185（ -17.4%）
2位 <9444>　トーシンＨＤ　　　　283　　 -44（ -13.5%）
3位 <6769>　ザイン　　　　　　 1140　　-173（ -13.2%）
4位 <6264>　マルマエ　　　　　 2235　　-330（ -12.9%）
5位 <4483>　ＪＭＤＣ　　　　　 2950　　-415（ -12.3%）
6位 <2112>　塩水糖　　　　　　445.6　 -50.4（ -10.2%）
7位 <6557>　ＡＩＡＩ　　　　　　825　　 -85（　-9.3%）
8位 <7917>　ＺＡＣＲＯＳ　　　 1280　　-130（　-9.2%）
9位 <6996>　ニチコン　　　　　 2300　　-194（　-7.8%）
10位 <5994>　ファインシン　　 1350.3　-107.7（　-7.4%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6471>　日精工　　　　　 1403.7　 +69.2（　+5.2%）
2位 <2282>　日ハム　　　　　　 6765　　+197（　+3.0%）
3位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3195　 +81.0（　+2.6%）
4位 <7211>　三菱自　　　　　　314.3　　+7.6（　+2.5%）
5位 <9766>　コナミＧ　　　　　19600　　+470（　+2.5%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3636　 +58.0（　+1.6%）
7位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2700　 +24.5（　+0.9%）
8位 <6981>　村田製　　　　　　 5900　　 +50（　+0.9%）
9位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 3085　 +26.0（　+0.8%）
10位 <6479>　ミネベア　　　　 3408.4　 +28.4（　+0.8%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7974>　任天堂　　　　　　 7260　　-407（　-5.3%）
2位 <7731>　ニコン　　　　　　 1803　 -77.5（　-4.1%）
3位 <6976>　太陽誘電　　　　　 6400　　-263（　-3.9%）
4位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2457　 -46.0（　-1.8%）
5位 <9009>　京成　　　　　　　 1102　 -17.0（　-1.5%）
6位 <4503>　アステラス　　　 2271.2　 -28.8（　-1.3%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　 1276.5　 -13.0（　-1.0%）
8位 <2802>　味の素　　　　　　 4995　　 -35（　-0.7%）
9位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　 2821.5　 -16.5（　-0.6%）
10位 <8750>　第一ライフ　　　 1430.5　　-8.0（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース