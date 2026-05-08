「鈴木奈々」、インスタで愛車披露

タレントの鈴木奈々さんが2026年3月30日、自身のインスタグラムを更新し、愛車を公開しました。

どのようなモデルが映されていたのでしょうか。

【画像】「鈴木奈々」×愛車「“庶民派”スズキ車」を画像で見る！

鈴木さんが紹介したのは、スズキの小型クロスオーバーワゴン「クロスビー」です。

ワゴンとSUVを融合させた新ジャンルのモデルで、軽自動車「ハスラー」のデザイン性を継承しつつ、5人乗りの余裕ある室内空間と悪路走破性を備えたコンパクトSUVとして位置付けられています。

2017年12月に初代モデルが登場し、現在も継続販売されています。2025年10月には大幅改良モデルが発売され、装備や走行性能の見直しが図られました。

ボディサイズは全長3760mm×全幅1670mm×全高1705mm、ホイールベース2435mmで、乗車定員は5名。

エクステリアは愛嬌のある丸目ヘッドランプや、角を丸めた四角を組み合わせたデザインにより、SUVらしい厚みとワイド感も強調されています。

インテリアは7インチカラーメーターディスプレイを採用し、情報の視認性を高めています。インパネ周りのカラーパネルや撥水加工シート、防汚タイプのラゲッジフロアなど、遊び道具を気兼ねなく積める実用性も備えています。

1.2リッター直列3気筒エンジンにモーターを組み合わせたマイルドハイブリッドで、駆動方式は2WDと4WDを設定。

最高出力は59kW（80ps）で、WLTCモード燃費は21.0〜22.8km／Lとなっています。

価格（税込）は2WDが215万7100円から、4WDが233万3100円からです。

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鈴木さんは投稿で「私の愛車はSUZUKIのクロスビーです」「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！」「コンパクトカー大好き」とつづっており、黒×白ルーフの2トーン仕様の車両は状態も良く、大切に乗っている様子がうかがえます。

投稿には「似合っております」「クロスビーは使い勝手がいいですよね」「かわいい！」といった声が寄せられ、ファンからも好意的な反応が見られました。

鈴木さんといえば昨年2025年、都内に3億円の自宅を購入したことをテレビ番組で明かしており、ライフスタイルにも注目が集まっています。鈴木さんの愛車にまつわる話題は、今後も関心が寄せられそうです。