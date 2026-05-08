お笑い芸人の村上ショージが８日、都内で初の生き言葉展「村上ショージ生き言葉展〜明日より今日〜」の合同取材会を行った。

長年熱望していた企画がついに実現。２２日から３日間、大阪・ＬＡＵＧＨ ＆ ＰＥＡＣＥ ＡＲＴ ＧＡＬＬＥＲＹで開催される。描き下ろしの「ダルマの絵」と心に響く「言葉」の数々を展示される。最終日にはなんばグランド花月で、記念のライブも開催予定だ。

生き言葉展を熱望していた理由について「相田みつをさんの言葉とかって突き刺さる。自分なりの言葉でみんなの胸にひっかかったら良いなと思った」と説明。芸歴４９年での開催となったが、「意味はない。（芸歴）何年になったか分からない」とジョーク交じりに語った。

村上を語る上で欠かせないのが、「盟友」明石家さんま。同個展にもさんまから影響を受けた言葉もあるという。これまでで一番忘れられない言葉について問われると「ロケ先で言った言葉が忘れられない。多くの芸人がいる中で僕が『さんまさんは泣いたことがない』と言ったところ『お前が死んだときのためにとってんねん』と言われた。その言葉が今も忘れられない」と回答。そんなさんまの存在について一言で表すと「救いの神」と表現した。「さんまさんが居なかったらここにいてない。さんまさん抜きでは僕は語れない」と感謝の言葉を並べた。