5月3日、東京都足立区の東京芸術センター天空劇場で開催されたパラグアイ・ハープ(アルパ)デュオコンサートに、秋篠宮ご夫妻と次女の佳子さま、長男の悠仁さまが足を運ばれた。

【写真】「真っ赤な花柄」と「琵琶湖ブルー」『TADASHI SHOJI』のドレスを着こなす佳子さま

セレブにも人気のブランド

「このコンサートは、パラグアイへの日本人移住90周年を記念したものです。70周年の2006年には秋篠宮さまが、80周年の2016年には長女の眞子さんが同国を訪問されるなど、秋篠宮家はパラグアイとの縁が深いことから、招待されたようです。ご一家そろっての鑑賞でしたから、ご公務とはいえ、憩いの時間を過ごされたのではないでしょうか」(皇室担当記者)

新学期が始まったばかりの悠仁さまも同席された今回のご活動だが、とりわけ目を引いたのは、佳子さまが身にまとわれた“真っ赤なドレス”だ。

「並んで座られているご一家の中で、一瞬で目を奪われてしまいました。オフホワイトのボレロジャケットと合わせられたのは、花柄の刺繍が華やかなレッドのミディアムドレス。バッグと靴はジャケットと同色でそろえられており、統一感があります。“皇室のファッションリーダー”と呼ばれるにふさわしい、見事なコーディネートでした」(ファッション誌ライター、以下同)

細部までこだわりを感じるデザインと、鮮やかな色が特徴的な今回のドレス。“佳子さまらしさ”を象徴するこのアイテムは、日本人デザイナーがアメリカで発足したブランド『TADASHI SHOJI(タダシ ショージ)』のものといわれている。

「『TADASHI SHOJI』は、昨年の12月に日本での事業展開を終了していますが、 “すべての女性を美しく”というコンセプトのもとで多種多様なドレスを展開するブランドです。セレブにも人気があり、日本ではタレントの白石麻衣さんやアナウンサーの水卜麻美さんも着用されたこともあります。

佳子さまも気に入っていらっしゃるようで、2025年9月に行なわれた悠仁さまの成年式や、同年10月に滋賀県で行われた『第79回国民スポーツ大会』の閉会式でお召しになっていたロイヤルブルーのドレスも、同ブランドのものとされています。上半身はタイトにまとめられ、腰から裾にかけてプリーツが広がるデザインが印象的な一着。特に国民スポーツ大会の際には、県のシンボルである“琵琶湖”を意識されたのではと話題になりました」

ちなみに、今回着用されていたミディアムドレスは、以前ブラジルを訪問された際にもお召しになっていたものだ。

「当時とはヘアスタイルが異なるので、同じ装いでもまた違った雰囲気を感じさせます。一部では、“華やかすぎるのでは”との声もあったようですが、着回しや小物使い、ヘアスタイル、メイクなどを工夫され、上品さや皇族らしさを兼ね備えた“佳子さま独自のスタイル”を確立しているようにお見受けします」

数多くの公務をこなすなか、ご自身のスタイルについても試行錯誤されているご様子の佳子さま。伝統を守りつつも個性に富んだ“令和の女性皇族”へ、その装いは日々アップデートされている。