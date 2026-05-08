タレント福留光帆（22）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。カッコいいと思う芸人を明かした。

女性出演者が普段言えないことを打ち明けるトーク企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を放送。恋愛に積極的という福留は「マジで芸能界って出会いなくないですか？ホンマにないんですけど」と嘆いた。

盛山晋太郎から「どのジャンルの人がいいの？」と聞かれると「それは…アイドルとかですかね。でも芸人さんもめっちゃいきたいです」と率直に語り、「話がおもろい人が好きなので。エバースの佐々木さんがカッコいいと思います」とエバース佐々木隆史の名前を挙げた。

盛山が「佐々木と二人でご飯行きたいってこと？」と質問すると、福留は「行きたい」と満面の笑み。ベッキーから「例えば収録後（見取り図の）おふたりのどちらかに言ったら、動いてくださるかもしれない。そういうことを言えばいいんじゃない？」と提案されると、「（同じ局の）横並びでラジオやってるから、ちょっとアカンかも。私水曜日で、（エバースが）木曜日をやってるんです」と気まずそうにした。

周囲から「別に全然いいじゃん」と声が上がると、福留は「でもイベントとかあったらね、なんか気まずいじゃないですか」とリアルに考えている様子。「ただ仲良くなりたい芸人さんとかは話しかけられるんです。ご飯行きましょうとか。カッコいいなと思った人には無理なんです」と明かし、「町田とは行ったことあるんですけど」と対照的に佐々木の相方町田和樹を呼び捨てにして笑いを誘った。