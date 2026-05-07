完全女性対応可能！女性向け伴走型片付けサービス「オカタシwith」関東全域でスタート



年間500件以上のゴミ屋敷清掃・遺品整理・不用品回収を関東全域で手掛けるウルタロウは、女性スタッフが依頼者と一緒に片付けを進める業界初の女性向け伴走型片付けサービス「オカタシwith」を、4月15日(水)に関東全域でスタートした。

「オカタシwith」誕生の背景

ウルタロウは2017年の創業以来、片付け・遺品整理・不用品回収を行う「オカタシ！」を通じて、年間500件以上の現場に対応してきた。そのなかで、女性利用者から多く寄せられてきたのが「男性スタッフを家に入れることに抵抗がある」「汚れた部屋を男性に見られるのが恥ずかしい」「思い出の品を勝手に捨てられるのが怖い」などの声だった。

特に一人暮らしの20〜30代女性、シングルマザー、過去にDVや性被害などのトラウマを抱える女性にとって、「信頼できる女性スタッフと一緒に片付けたい」というニーズは強いものの、業界全体ではこのニーズに応える専門サービスは十分に提供されていなかった。

こうした背景を受け、ウルタロウの片付け・買取・分割払い対応のノウハウに、女性スタッフによる「伴走型」の対応を掛け合わせた業界初の新サービス「オカタシwith」が誕生した。

対応エリアは、関東全域(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県)。女性限定のサービスで、ゴミ屋敷清掃・汚部屋片付け・不用品回収・整理整頓・買取・ハウスクリーニングを行う。料金の目安は、部屋サイズ・物量により変動するが、1K／1Rで30,000円〜。24時間365日、電話・LINEで受付可能だ。

「オカタシwith」のポイント



「オカタシwith」には、片付け・遺品整理の現場経験を持つ女性スタッフ8名が在籍。マナー研修を受けたスタッフが、ヒアリングから仕分け作業まで完全に同行する。物量により搬出のみ男性スタッフが担当する場合もあるが、要望があれば完全女性対応も可能とのことだ。

また、物を勝手に捨てることはせず、一つひとつ「いる・いらない」を利用者と一緒に確認しながら進めるのも特徴。判断に迷う時は急かさず、納得して決められるよう、利用者に寄り添う。

さらに、「料金が不安で依頼できない」という声に応え、頭金ゼロ・最大60回までの分割払いに対応(要審査)。クレジットカードを持っていない人や、まとまった費用が用意できない人でも、無理のない範囲で利用できる。買取により料金の負担を軽減することも可能だ。

利用者の声

利用者からは次のような声が寄せられている。

「これまで片付け業者にお願いしたくても、男性が来るのが怖くてずっと我慢していました。女性スタッフが最初から最後まで一緒で、安心して全部を話せました。一緒に『いる・いらない』を決めていく時間が、まるでカウンセリングみたいで涙が出ました。」(東京都・30代・接客業)

「床が見えない部屋で、毎日帰るたびに罪悪感ばかりでした。『一緒にやりましょう』と言ってもらえて、気づいたら笑って片付けていました。人生までスッキリした気分です。」(神奈川県・40代・看護師)

「『捨てなきゃ』と頭では分かっていても、思い出があって手が止まるんですよね。女性スタッフさんが『焦らなくて大丈夫ですよ』と優しく声をかけてくれて、無理せず進めることができました。」(埼玉県・20代・保育士)

「オカタシwith」への代表の想い



「オカタシwith」について、ウルタロウの代表取締役・中島健太氏は以下のようにメッセージを寄せている。

「当社は2017年の創業以来、『オカタシ！』という片付けサービスを通じて、女性を対象にゴミ屋敷・汚部屋などの清掃を数多く手掛けてまいりました。

その現場で気づいたのは、『同性に片付けをお願いしたい』という声が想像以上に多かったことです。なかには、他社で『女性スタッフ在籍』と書かれていたのに、実際は男性スタッフが作業を行い、威圧的にモノを捨てられて傷ついた、というお話を伺うこともありました。

そこで私たちは決意しました。『女性が安心して頼める、本当の片付けサービスをつくろう』と。

『オカタシwith』は、女性スタッフによる仕分け、当社の強みである分割払い・寄り添い力・買取を掛け合わせて生まれた、安心と信頼の片付けサポートです。『同性にお願いしたい』『一緒に片付けたい』と思っている方は、ぜひ私たちにお任せください。私たちは『ゴミ屋敷清掃のプロ』であると同時に、『人の心に寄り添うプロ』でもあります。あなたの人生のリスタートを、全力でお手伝いします。」

この機会に、「オカタシwith」をチェックしてみては。

オカタシwith：https://okatashi.co.jp/okatashi-with-lp

オカタシ！：https://okatashi.co.jp

ウルタロウ：https://urutarou.com

(熊田明日良)