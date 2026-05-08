リラックスしたり得意げな表情がかわいい！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイス型バッグ
セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイス型バッグ FUNNY Ver.を紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイス型バッグ FUNNY Ver.
登場時期：2026年4月10日より順次
サイズ：全長約25×10×35cm
種類：全2種（スーン、フフン）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、「プー」の大きなお顔型バッグが登場！
「プー」の愉快な表情がキュートで存在感抜群です。
立体的にデザインされた、ぴょこんと出た小さな耳もポイント。
ぬいぐるみのような柔らかな触り心地なのも魅力的です。
デザインは、「スーン」と「フフン」の2種類がラインナップされます。
スーン
“スーン”とした表情の「プー」をデザインしたフェイス型バッグ。
今にも閉じそうな目と、小さく開いた口元が愛らしさ満点☆
眉尻を下げ、遠くを見つめるような仕草がポイントです。
フフン
今にも“フフン”という声が聞こえてきそうな「プー」のバッグ。
口角を上げながらキリッとした表情を浮かべています！
釣り上がった眉や、目元にも注目です。
コーディネートのアクセントとしても活躍する、表情豊かな「プー」のお顔型バッグ。
セガプライズの『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイス型バッグ FUNNY Ver.は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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