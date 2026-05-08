セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイス型バッグ FUNNY Ver.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイス型バッグ FUNNY Ver.

登場時期：2026年4月10日より順次

サイズ：全長約25×10×35cm

種類：全2種（スーン、フフン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、「プー」の大きなお顔型バッグが登場！

「プー」の愉快な表情がキュートで存在感抜群です。

立体的にデザインされた、ぴょこんと出た小さな耳もポイント。

ぬいぐるみのような柔らかな触り心地なのも魅力的です。

デザインは、「スーン」と「フフン」の2種類がラインナップされます。

スーン

“スーン”とした表情の「プー」をデザインしたフェイス型バッグ。

今にも閉じそうな目と、小さく開いた口元が愛らしさ満点☆

眉尻を下げ、遠くを見つめるような仕草がポイントです。

フフン

今にも“フフン”という声が聞こえてきそうな「プー」のバッグ。

口角を上げながらキリッとした表情を浮かべています！

釣り上がった眉や、目元にも注目です。

コーディネートのアクセントとしても活躍する、表情豊かな「プー」のお顔型バッグ。

セガプライズの『くまのプーさん』 プラチナムザッカフェイス型バッグ FUNNY Ver.は、2026年4月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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