DayRe:、1st Anniversary LiveにてSeasons Live(仮)＆デジタルシングル3ヵ月連続リリースを発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ミュージックレイン所属の5人組グループ「DayRe:」が、5日にデビュー1周年を記念した初のワンマンライブ「LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -」を開催。昼夜2公演を行い、タイトル通りデビューからの1年で積み重ねてきた楽曲と時間をステージとして届ける一日となった。

会場は大きな熱気に包まれ、366ページ目が力強く刻まれた。公演ではソロのカバーコーナーもありメンバーらしさを感じられ、アンコールでは「Overself」に合わせてこのメンバー1年間の歩みを詰め込んだ映像がスクリーンに映し出され、会場全体がコールと合わせてエモーションな空間に包まれた。

そして本公演の中で、今後の展開として2つの新情報を発表。ひとつは新ライブシリーズ「DayRe: Seasons Live（仮）」の開催が告知、8/15にBLAZE GOTANDA、9/19に科学技術館・サイエンスホールで開催される。さらに7月-8月-9月と3ヵ月連続でデジタルシングルのリリースが発表され、会場からは大きな歓声が上がった。

1周年という節目を越え、2年目に踏み出したDayRe:。日々に寄り添う存在であり続けながら、止まることなく歩みを進めていく彼女たちのこれからに、引き続き注目してほしい。

Photo by 篠田直人

LAWSON presents DayRe: 1st Anniversary Live - Page:366 -

2026年5月5日（火・祝）

［昼公演］14：00開場 / 14：45開演

［夜公演］17：15開場 / 18：00開演

会場：板橋区立文化会館 大ホール

出演：DayRe:

https://dayre-official.jp/contents/1035077

●イベント情報

AOM presents「animate Theater LIVE 2026 〜spring〜」

2026年5月31日(日) 16時開場／17時開演

出演：Day2：asmi、シユイ、DayRe:

詳細はこちら

https://www.animate.co.jp/ex/animate_theaterlive

＜DayRe: Profile＞

2017年に開催された「第3回ミュージックレイン スーパー声優オーディション」で合格した橘美來・相川奏多・宮沢小春・夏目ここな・日向もかで結成された5人組ユニットDayRe:（読み：デイリー）。2025年5月5日に開催された「LAWSON presents ミュージックレイン3期生 ユニット名＆デビュー曲お披露目会」にてユニット名とデビュー曲「DeaRy Days!」を披露。同年11月19日には1stEP「ReFraction」をリリースし、京都最大級のアニメソングイベント「京 Premium Live -2025-」へも出演を果たす。

関連リンク

DayRe: Portal Square

https://dayre-official.jp/