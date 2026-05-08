今日5月8日(金)は、北海道や東北を中心に雨で雷を伴う所もあるでしょう。関東も午後はにわか雨や雷雨に注意が必要です。東海から九州は午前を中心に雨の降る所がありますが、次第に晴れるでしょう。関東から沖縄は最高気温25℃以上の夏日となる所が多い見込みです。

北日本は雨と雷注意

今日8日(金)は、北海道から東北、北陸にかけて雨が降りやすく、午後を中心に雷を伴う所があるでしょう。急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。外出時はレインコートや防水の靴を用意し、雷鳴が聞こえたら頑丈な建物内に避難するなど、安全確保を心がけてお過ごしください。





関東は一部で晴れ間もありますが、雲が広がりやすいでしょう。午後は所々で雨や雷雨がありそうです。空模様の変化に注意が必要です。沿岸部では午後は次第に南風が強まるでしょう。

西日本は午後は次第に晴れる

東海と近畿は夕方まで雨の降る所がありますが、夜は晴れるでしょう。中国、四国、九州は昼頃にかけて所々でにわか雨がありますが、次第に天気が回復して晴れる見込みです、午後は洗濯物の外干しやお出かけに適した天気になる見込みです。午後の晴れ間を有効にお使いください。日差しが強くなるため紫外線対策もあると安心です。

関東から沖縄は夏日

今日8日(金)は、関東から沖縄にかけて最高気温が25度以上の夏日になる所が多い見込みです。東京都心や名古屋、大阪、福岡などの都市部に加え、沖縄本島や先島諸島でも蒸し暑くなりそうです。こまめな水分補給と室内の風通しを良くするなど、熱中症対策を意識してお過ごしください。屋外では帽子や日傘の利用もおすすめです。