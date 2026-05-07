元NMB48の和田海佑さんのデジタル写真集『共犯者』（撮影：大藪達也、価格：税込2200円、発行：ワニブックス）の配信が始まりました。SNSでバズ美女として注目を集める中、卒業後さらに輝きを増した姿を収めた1冊です。



【写真】清楚×あざと＝最強！ 和田海佑さんがランジェリーモデルに！

写真集のテーマは「秘密の場所で会える、僕だけのヒロイン」。誰もが魅了されるみゅうちゃん特有の小悪魔的なかわいらしさと、思わず見惚れてしまう抜群のプロポーション＆色気。そのドキドキするような二面性を余すところなく収めました。彼女と秘密の時間を共有したら、これであなたも共犯者。みゅうちゃんの魅力が詰まった珠玉の1冊を堪能してください。



和田さんは5月2日には、東京ドームでプロボクシング「THE DAY」のラウンドガールを担当。“世紀の一戦”で大役を務め、注目を集めました。



【和田海佑さんプロフィル】

1997年3月29日生まれ、兵庫県出身。愛称は“みゅう”。約５年間のアイドル活動を経て、2025年11月にNMB48を卒業。 その後フリー期間を経て、2026年2月にプラチナムプロダクションへ所属。抜群のスタイルと、愛嬌満点で飾らない面白さが魅力。SNSでの発信も度々バズらせる「バズ美女」。可愛さとセクシーさを武器に、今後はバラエティやモデルなどマルチな活躍が期待される。