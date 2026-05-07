が4選手と契約…京都は元日本代表3名含む5選手が退団へ
5月7日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。
B1では川崎ブレイブサンダースが、3シーズンに渡って主力選手として活躍したロスコ・アレンを含む外国籍選手4名との契約満了を発表。また、21歳のルーキーである岡田大河との契約満了も併せて発表された。京都ハンナリーズも日本代表経験のある小野龍猛、古川孝敏、アイラ・ブラウンなど計5名が退団。なお、古川は移籍先が決定しており、後日発表されるとのこと。
一方で、前日に5選手の退団を発表していた滋賀レイクスは、ザック・オーガストや游艾竽、西田陽成、野本大智など計8選手との契約継続に合意。さらに、サンロッカーズ渋谷は都内で開催されたイベントにて、来シーズンから名称を「東京サンロッカーズ」に変更することと併せて、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア、ジョシュ・ホーキンソン、ベンドラメ礼生との契約継続。そして、『Bリーグドラフト2026』全体1位で指名した山粼一渉（ノーザンコロラド大学）と、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表している。
また、コーチ陣の人事にも動きが。越谷アルファーズは安齋竜三ヘッドコーチが退任。来シーズン「B.LEAGUE ONE」を戦う岩手ビッグブルズは、Wリーグのトヨタ紡織サンシャインラビッツでアシスタントコーチを務めていた吉永大器氏を新指揮官に迎えることを発表した。
■5月7日に発表されたBリーグ契約情報
＜選手＞
オマール・ジャマレディン（川崎／契約満了）
エマニュエル・テリー（川崎／契約満了）
ドゥシャン・リスティッチ（川崎／契約満了）
ロスコ・アレン（川崎／契約満了）
岡田大河（川崎／契約満了）
小野龍猛（京都／契約満了）
ラシードファラーズ（京都／契約満了）
古川孝敏（京都／契約満了）※移籍先決定済み
ジョーダン・ヒース（京都／契約満了）
アイラ・ブラウン（京都／契約満了）
山下泰弘（佐賀／契約満了）
シャキール・ドアソン（山形／契約満了）
川畑颯太郎（山形／契約満了）
吉田健太郎（山形／契約満了）
カリム・エゼディン（横浜EX／契約満了）
細谷将司（福井／契約満了）
満田丈太郎（福井／契約満了）
ライアン・ケリー（福井／契約満了）※現役引退
クリス・エブ・ンドウ（静岡／契約満了）
橋本尚明（静岡／契約満了）
ケニー・ローソン・ジュニア（静岡／契約満了）
鍋田隆征（静岡／契約満了）
アンガス・ブラント（静岡／契約満了）
ジェイミン・ブレイクフィールド（奈良／契約満了）
イデムディア オサセレ（奈良／契約満了）※選手兼通訳
ナイジェル・スパイクス（奈良／契約満了）
相馬卓弥（奈良／契約満了）
ヴャチェスラフ・ペトロフ（奈良／契約満了）
石川響太郎（奈良／契約満了）
井手拓実（福岡／契約満了）
アリ・バギール（品川／契約満了）
古賀森人（岐阜／契約満了）
杉本憲男（岐阜／契約満了）※AC兼選手
粂辰弥（三重／契約満了）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（東京SR／契約継続）
ジョシュ・ホーキンソン（東京SR／契約継続）
ベンドラメ礼生（東京SR／契約継続）
山粼一渉（東京SR／新規契約）
ザック・オーガスト（滋賀／契約継続）
ライアン・クリーナー（滋賀／契約継続）
岡田泰希（滋賀／契約継続）
游艾竽（滋賀／契約継続）
西田陽成（滋賀／契約継続）
野本大智（滋賀／契約継続）
田原隆徳（滋賀／契約継続）
江原信太朗（滋賀／契約継続）
関屋心（岩手／契約継続）
後藤翔平（岩手／契約継続）
石川晴道（岩手／契約継続）
ノア・ガーリー（岩手／契約継続）
山崎凜（岩手／契約継続）
佐伯崚介（岩手／契約継続）
門馬圭二郎（岩手／契約継続）
臼井弘樹（岩手／契約継続）
久岡賢太郎（岩手／新規契約）
＜スタッフ＞
安齋竜三（越谷／HC契約満了)
比留木謙司（奈良／AHC契約満了）
吉永大器（岩手／HC新規契約）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
髙橋哲也（滋賀／AC契約継続）
森一史（滋賀／AC契約継続）
石川裕一（山形／HC契約継続）
藤岡昂希（山形／AC契約継続）