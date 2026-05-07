が4選手と契約…京都は元日本代表3名含む5選手が退団へ

5月7日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。

B1では川崎ブレイブサンダースが、3シーズンに渡って主力選手として活躍したロスコ・アレンを含む外国籍選手4名との契約満了を発表。また、21歳のルーキーである岡田大河との契約満了も併せて発表された。京都ハンナリーズも日本代表経験のある小野龍猛、古川孝敏、アイラ・ブラウンなど計5名が退団。なお、古川は移籍先が決定しており、後日発表されるとのこと。

一方で、前日に5選手の退団を発表していた滋賀レイクスは、ザック・オーガストや游艾竽、西田陽成、野本大智など計8選手との契約継続に合意。さらに、サンロッカーズ渋谷は都内で開催されたイベントにて、来シーズンから名称を「東京サンロッカーズ」に変更することと併せて、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア、ジョシュ・ホーキンソン、ベンドラメ礼生との契約継続。そして、『Bリーグドラフト2026』全体1位で指名した山粼一渉（ノーザンコロラド大学）と、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表している。

また、コーチ陣の人事にも動きが。越谷アルファーズは安齋竜三ヘッドコーチが退任。来シーズン「B.LEAGUE ONE」を戦う岩手ビッグブルズは、Wリーグのトヨタ紡織サンシャインラビッツでアシスタントコーチを務めていた吉永大器氏を新指揮官に迎えることを発表した。

■5月7日に発表されたBリーグ契約情報



＜選手＞



オマール・ジャマレディン（川崎／契約満了）



エマニュエル・テリー（川崎／契約満了）



ドゥシャン・リスティッチ（川崎／契約満了）



ロスコ・アレン（川崎／契約満了）



岡田大河（川崎／契約満了）



小野龍猛（京都／契約満了）



ラシードファラーズ（京都／契約満了）



古川孝敏（京都／契約満了）※移籍先決定済み



ジョーダン・ヒース（京都／契約満了）



アイラ・ブラウン（京都／契約満了）



山下泰弘（佐賀／契約満了）

シャキール・ドアソン（山形／契約満了）



川畑颯太郎（山形／契約満了）



吉田健太郎（山形／契約満了）



カリム・エゼディン（横浜EX／契約満了）



細谷将司（福井／契約満了）



満田丈太郎（福井／契約満了）



ライアン・ケリー（福井／契約満了）※現役引退



クリス・エブ・ンドウ（静岡／契約満了）



橋本尚明（静岡／契約満了）



ケニー・ローソン・ジュニア（静岡／契約満了）



鍋田隆征（静岡／契約満了）



アンガス・ブラント（静岡／契約満了）



ジェイミン・ブレイクフィールド（奈良／契約満了）



イデムディア オサセレ（奈良／契約満了）※選手兼通訳



ナイジェル・スパイクス（奈良／契約満了）



相馬卓弥（奈良／契約満了）



ヴャチェスラフ・ペトロフ（奈良／契約満了）



石川響太郎（奈良／契約満了）



井手拓実（福岡／契約満了）

アリ・バギール（品川／契約満了）



古賀森人（岐阜／契約満了）



杉本憲男（岐阜／契約満了）※AC兼選手



粂辰弥（三重／契約満了）



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ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（東京SR／契約継続）



ジョシュ・ホーキンソン（東京SR／契約継続）



ベンドラメ礼生（東京SR／契約継続）



山粼一渉（東京SR／新規契約）

ザック・オーガスト（滋賀／契約継続）



ライアン・クリーナー（滋賀／契約継続）



岡田泰希（滋賀／契約継続）



游艾竽（滋賀／契約継続）



西田陽成（滋賀／契約継続）



野本大智（滋賀／契約継続）



田原隆徳（滋賀／契約継続）



江原信太朗（滋賀／契約継続）

関屋心（岩手／契約継続）



後藤翔平（岩手／契約継続）



石川晴道（岩手／契約継続）



ノア・ガーリー（岩手／契約継続）



山崎凜（岩手／契約継続）



佐伯崚介（岩手／契約継続）



門馬圭二郎（岩手／契約継続）



臼井弘樹（岩手／契約継続）



久岡賢太郎（岩手／新規契約）

＜スタッフ＞



安齋竜三（越谷／HC契約満了)

比留木謙司（奈良／AHC契約満了）



吉永大器（岩手／HC新規契約）



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髙橋哲也（滋賀／AC契約継続）



森一史（滋賀／AC契約継続）

石川裕一（山形／HC契約継続）



藤岡昂希（山形／AC契約継続）