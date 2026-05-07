草剛さん51歳でパパに「これからも精進」　43歳・冨永愛さんは“20年ぶり”出産を報告「章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々」

芸能界からおめでた報告です。

草磲剛さん（51）がパパになりました。

草磲剛 ホームページより：

この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。

2020年に結婚した草磲剛さん。

さきほど第1子が誕生し、パパになったことを事務所のホームページで発表しました。

草磲剛 ホームページより:

今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。

さらに、モデルの冨永愛さん（43）は約20年ぶりとなる出産を報告しました。

冨永愛 インスタグラム（ai_tominaga_official）より：

高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました。

富永さんは2005年に現在、世界的なモデルとして活躍している長男・章胤（あきつぐ）さん（21）を出産。

冨永愛 インスタグラム（ai_tominaga_official）より：

20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児との日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き続き、見守っていただけたらと思います。

8日、YouTubeを通し改めて報告するとしています。