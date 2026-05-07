68歳バス運転手を近く逮捕へ　磐越道で高校生ら21人死傷　運営会社「運転手と直接面識なし」　国交省が立ち入り調査

福島県郡山市の磐越道で、新潟の北越高校ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスが事故を起こし、17歳の男子生徒が死亡した。68歳の運転手は「曲がりきれなかった」と供述し、警察は過失運転致死傷で逮捕する方針を固めた。学校と運営会社が取材に応じたが、バスをレンタルした経緯や運転手の手配などをめぐり、白バス行為など責任の所在が問われている。

「曲がりきれなかった」マイクロバス運転手(68)を逮捕へ

6日、福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバス事故。

新潟市の北越高校ソフトテニス部員の稲垣尋斗さん17歳が、車の外に投げ出されて亡くなった。

警察は容疑が固まったとして、このバスを運転していた若山哲夫運転手68歳を、近く過失運転致死傷の容疑で逮捕する方針を固めた。逮捕状を請求していて、男の回復を待って逮捕する方針だ。

7日、事故の詳細が明らかになり、稲垣さんはバス後方の窓から外に投げ出されたとみられる。

突き刺さったガードレールに押し出されて、シートベルトが切れた可能性もあるという。

バスには、北越高校の男子ソフトテニス部員20人が乗っていて、福島県富岡町での練習試合に向かうはずだった。

事故が起きたのは、磐越自動車道上り線の磐梯熱海IC近くの緩やかなカーブ。バスが衝突し、折れ曲がったガードレールに後続のワゴン車がぶつかるなどして21人が死傷する大事故となった。

捜査関係者によると、若山運転手は「曲がりきれなかった」などと話していて、現場にはブレーキをかけた痕が残っていなかったことが分かった。

かって市職員でマイクロバスを運転…「足悪かった」証言も

若山運転手は、かつて新潟県胎内市の非常勤職員として、市民の送迎や職員の視察の際にマイクロバスを運転していたという。

話を聞いたタクシードライバーは以前、客として乗せた若山運転手がつえを付いて歩く様子を目にしたと話した。

若山運転手を乗せたタクシードライバー：

（車の）乗り降りが大変なぐらい足が悪いくらいな人。 だからつえをついたり傘でつえの格好で 乗り降りしているぐらい歩くのは大変でした。だからそういう状態の人がなんで（マイクロバスを）運転したのかなと思って。

一方、若山運転手を知る人は…

若山運転手を知る人：

私も何回か彼が運転するマイクロバスに乗ったことがある。特段、不安定だったり、危険な運転をする方というイメージはない。

7日改めて現場を走ってみると･･･見通しがいい、緩やかなカーブであることが分かる。

部活で遠征中の高校生を乗せたマイクロバスは、なぜ高速道路のガードレールに衝突したのか。

遠征に使ったマイクロバスについて、北越高校の校長は･･･

北越高校・灰野正宏校長：

部活動の顧問が業者に頼んで借り上げたという形。運転手付きの借り上げという風に私は聞いています。

バスを手配した会社が会見で経緯を説明

一方、バスを手配した「蒲原鉄道」も6日夜、会見しバスを貸し出した経緯を説明した。

蒲原鉄道・茂野一弘社長：

普段からお世話になっておりましたので、レンタカーの手配と営業の担当の方から、(バスの)運転のできる人間を紹介して今回の運行に至ったと。

この会社は通常であれば『貸し切りバス』を運行して部活動の遠征の際などの送迎を請け負う。

しかし今回は、学校側から営業担当者に対し『貸し切りバスではなくレンタカーを手配してほしい』との依頼があり、レンタカー店からマイクロバスを借りる手配をしたと説明した。

さらに運転手の紹介も依頼され、営業担当者が知人を介して若山運転手に依頼したが、直接の面識はなかったという。

Qドライバー歴などの把握は？

蒲原鉄道・茂野一弘社長：

全くこちらの方では把握していない。

Q事故歴は？

蒲原鉄道・茂野一弘社長：

はい、その辺は聞いておりません。

バスのレンタルにあたっては、手続きを行った営業担当者の免許証のみを提示。若山運転手のものは提示していなかったという。

蒲原鉄道・金子賢二営業担当：

はっきり申し上げれば契約手続きをしたのが僕ですし、免許の提示も私です。それでも運転手は違っているというとこですよね。

Q(免許証を)提示してない方は運転できないのでは？

蒲原鉄道・金子賢二営業担当：

そうですか。運転する人がみんな手続きに行くって事なんですかね。すみません、申し訳ありません。初めて知りました。

Q凄惨な事故が起きている。知らなかったじゃ済まない。

蒲原鉄道・金子賢二営業担当：

失礼しました。

若山運転手に対しては、学校側から何らかの金銭が支払われるとの認識だったと説明した。

蒲原鉄道・金子賢二営業担当：

何らかの金銭は発生ですよね、弁当になるのか昼食代とか。その辺に関してもドライバーさんとの確認もしていない。

一方で、バスの手配や運転手の紹介に対して、会社としては学校側から手数料などは受け取っていないという。

蒲原鉄道・茂野一弘社長：

会社として全面的に協力して引き受けてるという風なことではなく、あくまでご依頼があったのでお手伝いをしたという形です。その辺の責任がどこまであるのかという事に関しては、今の段階では申し上げることはできません。

そして7日、蒲原鉄道の事務所では国土交通省の職員による「立ち入り調査」が行われた。

岡田紗也花記者：

蒲原鉄道にスーツを着た男性4人が入りました。

警察は過失運転致死傷の容疑で若山運転手を逮捕する方針を固めた。

また違法な旅客輸送行為、いわゆる“白バス”に当たるかどうかについても慎重に調べを進めている。

責任の所在…専門家の見解は「使用者責任」

違法な“白バス”行為にあたる可能性も浮上する中、責任の所在について、専門家は･･･

アトム法律事務所・松井浩一郎弁護士：

責任の所在、これ結構複雑な案件だと思っておりまして、バス会社が業務外であったとしても、一応自社で働くものがそういった行動をとっているというところがある。

アトム法律事務所・松井浩一郎弁護士：

しっかりそこを監督しておく必要があるというところにおいて、やはり「使用者責任」って論点が出てくるんじゃないかと。

アトム法律事務所・松井浩一郎弁護士：

安全に対する配慮が適切にできていたのかどうかというのは、バス会社が業務外でした、知りませんでしたという対応だと、そういう主張だとなかなか通りにくいのかなと思う。

稲垣さんの遺族が7日、コメントを発表した。

遺族のコメント「私たち家族は、大切な存在である息子を今回の思いがけない出来事で失い、深い悲しみの中におります。そしてこの状況をまだ受け止めきれずにおります」

責任の所在がどこにあるのか、事故原因の詳しい解明が待たれる。

（「イット！5月7日放送より」）