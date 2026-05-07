「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第１日」（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）

プロ２年目を迎える大久保柚希（２３）＝加賀電子＝が３バーディー、１ボギーの７０でラウンド。首位・福山恵梨と２打差の２位につけた。

昨年の日本女子プロゴルフ選手権に続く、自身２度目となるメジャー大会。特別な空気を感じながらのスタート間もない２番パー４で、８メートルのバーディーパットを沈めて、落ち着いてコースに向かうことができた。

続く３番パー５でもティーショットがラフにつかまったが、そこから２打目、３打目でリカバー。下から６メートルのバーディーパットを決めた。

大久保が「得意」というパターが、好発進の支えとなった。最終１８番パー４も、２オンを逃し、３打目を寄せきれず１・５メートルのパーパットを残したが、モットーとする「強め」のストロークを最後まで貫いて、見事、パーセーブだ。

強気の鈴木愛、ストロークは河本結と、パター巧者を参考にする。一方で、緊張するタイプでもあり「よく震えながら打ってます」とも。

それでも強いパットが打てるのは、リズム重視に徹しているからという。そのリズムを作るため、頭の中で「チャー・シュー・メン」と唱えながらストロークしていたが、今大会はキャディーも務める姉でティーチングプロでもある咲季さんから「タイミングが合ってない」と指摘され、前週から「チャー・ハン」に変更。これが切れ味を呼んだ。

昨年同大会は、出場資格がなかったため、恒例となっているルーキーキャンプ（出場しない新人全員が大会の裏方を務める）に参加。同じルーキーで出場していた入谷響の組のスコアボードを持って歩いた。

もちろん「来年こそは」の思いも強まり、結果、昨年はルーキーでの下部ツアー賞金女王にも輝いた。

そしてつかんだチャンス。２日目以降も、グリーン上のパフォーマンスで上位に食らいついていく。