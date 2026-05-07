世界のおいしさがアイスクリームに サーティワン「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーン開始
B‐R サーティワン アイスクリームは、8日から31日まで「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを実施する。こだわりの抹茶を使った和洋折衷の新フレーバーをはじめ、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーが勢ぞろいする。
【写真】かわいい！ランダムでもらえる世界のスイーツフレーバーズステッカー
5月の新作フレーバーとして「抹茶ベイクドチーズケーキ」が登場。北川半兵衞商店の宇治抹茶を使用した、同店自慢の抹茶アイスクリームに、ベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームを合わせ、しっとり食感の砕いたバタークッキーを混ぜてチーズケーキの土台部分を表現した。ほろ苦い抹茶とコク深いチーズケーキが絶妙にマッチした本格的な味わいとなっている。
ダブルでおすすめの組み合わせは、「クッキーアンドクリーム」。ココアクッキーが加わって食感がアップする。抹茶、チーズケーキ、バニラの相性も抜群。「ストロベリーチーズケーキ」とは、酸味＆コク深い2つのチーズケーキのおいしさを楽しめる。
そのほかの世界のスイーツフレーバーズとして、「ホワイトティラミス」もラインナップ。ホワイトチョコ仕立てのティラミスフレーバーとなっており、マスカルポーネとエスプレッソチョコリボンにティラミスピースの食感が絶妙なバランスに。
「ワンダフル キャラメル プレッツェル」は、アイスクリームにリボン、プレッツェルまで、塩キャラメルの驚きのアイスクリーム。甘さと塩味、ザクッと食感のバランスがたまらない。
「マカロン マカロン」は、ピスタチオマカロン風味アイスクリームにはピスタチオプラリネ。ラズベリーマカロン風味アイスクリームにはラズベリー果汁を使用している。マカロンの味を追求、マカロンの主原料であるアーモンドパウダーをアイスクリームにミックスし、本格的な味わいに。
「ピーチメルバ」は、果肉入りピーチシャーベットとバニラアイスクリーム、ラズベリーソースが奏でるハーモニーにうっとり。
「キウイ杏仁豆腐」は、甘く熟した果肉と種入りの本格キウイソルベとまろやかな杏仁豆腐風味の絶妙なバランスに。
また、9日はアイスクリームの日。9日から11日までの期間限定で、ダブルを購入すると、シュガーコーンから無料でワッフルコーンへ変更が可能となる。さらに、9日から17日まで、アプリ「31Club」会員限定で、好きなアイスクリームを持ち帰りできるバラエティボックスの100円OFFクーポンを配信。
9日と10日は、バラエティボックスまたは、アイスクリームケーキを購入すると、母の日のメッセージカードと、クッキーがもらえる。1日からは、アイスクリームとケーキが一緒に楽しめる「31パティスリー」が花をモチーフにした限定ボックスで登場中。花をモチーフにしたさわやかなデザインは、母の日にも父の日にもぴったり。表裏で異なる2色を用意。
さらに、8日からはアプリ「31Club」会員限定で、ダブルコーン・ダブルカップ（スモール・レギュラー）を購入ごとに、世界のスイーツフレーバーズのステッカーをプレゼント。ランダムなので、どのフレーバーのデザインがもらえるかはお楽しみとなる。
【写真】かわいい！ランダムでもらえる世界のスイーツフレーバーズステッカー
5月の新作フレーバーとして「抹茶ベイクドチーズケーキ」が登場。北川半兵衞商店の宇治抹茶を使用した、同店自慢の抹茶アイスクリームに、ベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームを合わせ、しっとり食感の砕いたバタークッキーを混ぜてチーズケーキの土台部分を表現した。ほろ苦い抹茶とコク深いチーズケーキが絶妙にマッチした本格的な味わいとなっている。
そのほかの世界のスイーツフレーバーズとして、「ホワイトティラミス」もラインナップ。ホワイトチョコ仕立てのティラミスフレーバーとなっており、マスカルポーネとエスプレッソチョコリボンにティラミスピースの食感が絶妙なバランスに。
「ワンダフル キャラメル プレッツェル」は、アイスクリームにリボン、プレッツェルまで、塩キャラメルの驚きのアイスクリーム。甘さと塩味、ザクッと食感のバランスがたまらない。
「マカロン マカロン」は、ピスタチオマカロン風味アイスクリームにはピスタチオプラリネ。ラズベリーマカロン風味アイスクリームにはラズベリー果汁を使用している。マカロンの味を追求、マカロンの主原料であるアーモンドパウダーをアイスクリームにミックスし、本格的な味わいに。
「ピーチメルバ」は、果肉入りピーチシャーベットとバニラアイスクリーム、ラズベリーソースが奏でるハーモニーにうっとり。
「キウイ杏仁豆腐」は、甘く熟した果肉と種入りの本格キウイソルベとまろやかな杏仁豆腐風味の絶妙なバランスに。
また、9日はアイスクリームの日。9日から11日までの期間限定で、ダブルを購入すると、シュガーコーンから無料でワッフルコーンへ変更が可能となる。さらに、9日から17日まで、アプリ「31Club」会員限定で、好きなアイスクリームを持ち帰りできるバラエティボックスの100円OFFクーポンを配信。
9日と10日は、バラエティボックスまたは、アイスクリームケーキを購入すると、母の日のメッセージカードと、クッキーがもらえる。1日からは、アイスクリームとケーキが一緒に楽しめる「31パティスリー」が花をモチーフにした限定ボックスで登場中。花をモチーフにしたさわやかなデザインは、母の日にも父の日にもぴったり。表裏で異なる2色を用意。
さらに、8日からはアプリ「31Club」会員限定で、ダブルコーン・ダブルカップ（スモール・レギュラー）を購入ごとに、世界のスイーツフレーバーズのステッカーをプレゼント。ランダムなので、どのフレーバーのデザインがもらえるかはお楽しみとなる。