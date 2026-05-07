サーティワンの期間限定キャンペーンとして「世界のスイーツフレーバーズ」を開催。

世界のおいしさをアイスクリームで表現した限定フレーバーが多数展開されます☆

サーティワン「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーン

販売期間：2026年5月8日（金）〜5月31日（日）

販売店舗：全国のサーティワン店舗

サーティワンにて世界のおいしさをアイスクリームで表現した「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを開催。

期間中、こだわりの抹茶を使った和洋折衷の新フレーバーをはじめ、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーが勢ぞろいします。

アイスクリームシーズンスタートの初夏にぴったりな、世界のスイーツフレーバーをダブルで味わいつくせるアイクリームを紹介していきます☆

※すべてのメニューは、なくなり次第終了となります

抹茶ベイクドチーズケーキ

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

世界中で大人気の抹茶を使った新フレーバー「抹茶ベイクドチーズケーキ」

北川半兵衞商店の宇治抹茶を使用したサーティワン自慢の抹茶アイスクリームに、ベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームを合わせ、しっとり食感の砕いたバタークッキーを混ぜてチーズケーキの土台部分を表現しています。

ほろ苦い抹茶とコク深いチーズケーキが絶妙にマッチした本格的な味わいが楽しめるアイクリームです。

ダブルでおすすめの組み合わせ

価格：レギュラーシングルにプラス各90円(税込)

アイクリームは全て、レギュラーシングルにプラス90円でスモールダブルに変更可能。

ココアクッキーが加わって食感がアップする「クッキーアンドクリーム」は、抹茶、チーズケーキ、バニラの相性も抜群です。

「ストロベリーチーズケーキ」と合わせることで、酸味＆コク深い2つのチーズケーキの美味しさを楽しむことができます。

ホワイトティラミス

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

「ホワイトティラミス」は、ホワイトチョコ仕立てのティラミスフレーバー。

マスカルポーネとエスプレッソチョコリボンにティラミスピースの食感が絶妙なバランスがポイントです。

ワンダフル キャラメル プレッツェル

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

甘さと塩味、ザクッと食感のバランスがたまらない「ワンダフル キャラメル プレッツェル」

アイスクリームにリボン、プレッツェルにまで塩キャラメルを使用した、驚きのアイスクリームです。

マカロン マカロン

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

ピスタチオマカロン風味アイスクリームにピスタチオプラリネ、ラズベリーマカロン風味アイスクリームにラズベリー果汁を使用した「マカロン マカロン」

マカロンの味を追求、マカロンの主原料であるアーモンドパウダーをアイスクリームにミックスし、本格的な味わいに仕上げられています。

※ナッツ類を使用しています

ピーチメルバ

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

果肉入りピーチシャーベットとバニラアイスクリームを使用した「ピーチメルバ」

ラズベリーソースが奏でるハーモニーに思わずうっとりとしてしまうフレーバーです。

キウイ杏仁豆腐

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

「キウイ杏仁豆腐」に使用されているのは、甘く熟した果肉と種入りの本格キウイソルベ。

キウイソルベとまろやかな杏仁豆腐風味の絶妙なバランスが堪能できます。

※キウイの種を含みます

5月9日アイスクリームの日：ダブル購入でワッフルコーンへの変更が無料

実施期間：2026年5月9日（土）〜11日（月）※イートイン限定

5月9日に迎える「アイスクリームの日」に合わせ、ダブルを購入で、シュガーコーンから無料でワッフルコーンへ変更ができるキャンペーンを実施。

サーティワン自慢のワッフルコーンでダブルを楽しむチャンスです☆

31Club会員限定でバラエティボックス全品100円OFFクーポン配信

開催期間：2026年5月9日（土）〜17日（日）

アプリ「31Club」会員限定で、好きなアイスクリームを持ち帰りできるバラエティボックスの100円OFFクーポンを配信。

おうちでみんな一緒にサーティワンのアイスクリームをお得に楽しめます。

母の日キャンペーン：メッセージカードとクッキーをプレゼント

開催期間：2026年5月9日（土）〜10日（日）

期間中バラエティボックスまたは、アイスクリームケーキを購入された方に、母の日のメッセージカードと、クッキーをプレゼント。

おいしいアイスクリームで、お母さんに「いつもありがとう！」の気持ちを伝えることができます。

※数量限定のため、無くなり次第、終了となります

31パティスリー限定ボックス

価格：各2,500円(税込)

開催期間：2026年5月1日（金）〜無くなり次第終了

アイスクリームとケーキが一緒に楽しめる「31パティスリー」がお花をモチーフにした限定ボックスで登場。

お花をモチーフにしたさわやかなデザインは、母の日にも父の日にもぴったりです。

表裏で異なる2色から選ぶことができます。

※数量限定のため、無くなり次第、終了となります

31Club限定世界のスイーツフレーバーズステッカープレゼント

提供開始日：2026年5月8日（金）〜無くなり次第終了

アプリ「31Club」会員限定で、期間中にダブルコーン・ダブルカップ（スモール・レギュラー）を購入ごとに、世界のスイーツフレーバーズのステッカーをプレゼント。

「抹茶ベイクドチーズケーキ」や

「ホワイトティラミス」

「ワンダフル キャラメル プレッツェル」

「マカロン マカロン」

「ピーチメルバ」

「キウイ杏仁豆腐」からいずれか1枚がランダムに配布されるので、どのフレーバーのデザインがもらえるかはお楽しみです☆

※数量限定のため、無くなり次第、終了となります

だわりの抹茶を使った和洋折衷の新フレーバーをはじめ、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーが勢ぞろい。

サーティワンにて2026年5月8日より開催される「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンの紹介でした☆

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