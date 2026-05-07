子供向けに結成されたEXILE TRIBE（一族）のユニット「EXILE B HAPPY」が6日、東京・立川ステージガーデンでコンサートを行った。同じくキッズファンを多く抱える小島よしお（45）もサプライズで駆け付け、ゴールデンウイーク（GW）最終日に子供たちを笑顔に包んだ。

中盤、レインボーの海パン姿の小島が登場するとキッズたちが一斉に跳びはねた。コラボした新曲「EXILE B おっぱっぴー〜風の船〜」を披露しながら、メンバーたちと「そんなの関係ねぇ」「おっぱっぴー」と持ちギャグを連発。「大爆笑を取るまでは帰れない」との思いで披露したショートコントはやや不発気味だったものの、小島のブレーク時を知る親世代も大興奮だった。

小島にとっては、2016年にふなっしーの日本武道館コンサートに出演して以来のライブ参戦。開演前には「R―1グランプリよりも緊張する」と不安を隠しきれない様子だったが、いざ登場すると大暴れ。「19年前（ブレーク時）と同じような風が吹いている」と手応えを感じていた。

EXILEのTETSUYA（45）が中心となって「音楽とダンスで子供たちを笑顔に」をキャッチフレーズに23年に結成したグループ。10月14日には初アルバム「WONDER YARD」の発売も決まり、活動が本格的になってきた。中島颯太（26）は「曲も増えて一体感が生まれている」と手応えを感じている様子。TETSUYAも「来年は全国を回りたい」と思い描いた。

ライブでは「MORNING SUN」など18曲を披露。会場外には遊具スペースが設けられるなど、子供たちが見て聴いて遊べる工夫がちりばめられた。

≪岩谷翔吾とともに今年加入 中務裕太「新鮮」≫B HAPPYは、今年に入ってGENERATIONSの中務裕太（33）とTHE RAMPAGEの岩谷翔吾（29）が加わり8人体制となった。新体制でのライブは今回が初。中務は以前にもグループのイベントにゲスト出演したことがあり「元からこのグループいたっけなという感覚。新鮮な気持ちと、ずっと同じ仲間といた感じがある」と話した。GENERATIONSのライブとは異なる客層に「逆に僕たちが子供たちから元気をもらえた」と充実感をのぞかせた。