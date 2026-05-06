ボクシング４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が６日、日本テレビ「ｎｅｗｓ ｚｅｒｏ」に出演。２日に行われたＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチを振り返った。

６年前に３５歳で引退を考えていること明かすＶＴＲが流れた後、「あと２年となった時に（当時の自分は）いいところを捉えているな」と切り出し、「今は年齢ではなくて、自分の気持ち。練習に取り組む気持ちが今までのものとは違った時。その時はボクシングに対する気持ちが変わっていると思うんです。これまで追い込めて挑めていたものが、『なんかこれぐらいしか準備せず試合に挑んでしまった。それでもギリギリで勝てちゃった』っていうのは嫌なんです。妥協する気持ちが入ってきてしまったら、３５になってなくても辞めると思います」とした。

１階級上のフェザー級挑戦について「視野に入れていますが、いつなのか本当に挑戦するのか、会長や父としっかりと相談して。危険を伴うので」と話すにとどめた。

井上は２日の中谷との一戦で３−０の判定で、４本のベルトを守った。無傷の３３連勝を飾るとともに世界戦２８連勝とした。