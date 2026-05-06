欧州株 上げ幅一段と拡大、仏ＣＡＣは３%超高
欧州株 上げ幅一段と拡大、仏ＣＡＣは３%超高
東京時間20:26現在
英ＦＴＳＥ100 10465.02（+245.91 +2.37%）
独ＤＡＸ 25100.75（+699.05 +2.86%）
仏ＣＡＣ40 8320.36（+258.05 +3.24%）
スイスＳＭＩ 13348.34（+296.17 +2.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:26現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50022.00（+607.00 +1.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7362.25（+75.00 +1.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28623.50（+487.50 +1.73%）
東京時間20:26現在
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独ＤＡＸ 25100.75（+699.05 +2.86%）
仏ＣＡＣ40 8320.36（+258.05 +3.24%）
スイスＳＭＩ 13348.34（+296.17 +2.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 50022.00（+607.00 +1.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7362.25（+75.00 +1.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 28623.50（+487.50 +1.73%）