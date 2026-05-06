欧州株　上げ幅一段と拡大、仏ＣＡＣは３%超高
東京時間20:26現在
英ＦＴＳＥ100　 10465.02（+245.91　+2.37%）
独ＤＡＸ　　25100.75（+699.05　+2.86%）
仏ＣＡＣ40　 8320.36（+258.05　+3.24%）
スイスＳＭＩ　 13348.34（+296.17　+2.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:26現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50022.00（+607.00　+1.23%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7362.25（+75.00　+1.03%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　28623.50（+487.50　+1.73%）