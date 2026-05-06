《新作》テンションアガるぅぅぅ！【サーティワン】可愛くて美味しい♡「コラボアイス」

【サーティワン】で今食べられるのが、大人気映画の世界観をイメージした「コラボアイス」。ユニークな限定フレーバーや写真映えするサンデーなど、魅力的なメニューがそろっています。今回は、そんな話題の「コラボアイス」について詳しくご紹介。ぜひお店でチェックしてみてください。

ふわふわスリーブ付き！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ビジュにトキめいたッッッ」と大興奮していたのがこちらの「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」。人気ゲーム「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を表現した1品です。マリオやヨッシー・ロゼッタのピックがさらに豪華に見せてくれます。こちらの商品を買うと「チコ オリジナル ふわふわスリーブ」がGETできるそう。\1,340（税込）とアイスのみよりも少しお高めですが、お値段以上の満足感がありそうです。

カップもピックも可愛い！

オバケマリオのピックが目を引くこちらは「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」。好きなフレーバーのアイスを1つ選ぶことができます。ピックは、マリオのアクションシーンや変身姿が描かれた6種類から、ランダムで1つ付いてきます。どれが当たってもテンションが上がりそう。レポーターHaruさんも「可愛くて美味しいって最高ーーーッ」と激推し。シールスリーブも付いており、食べたあとも楽しめそうです。価格は\580（税込）です。

迷ったらこれ！

種類がたくさんあってどれにしようか迷ったときは、こちらの「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」で限定フレーバーの「コットンフルーツギャラクシー」を選んでみてはいかがでしょうか。塩ライチ風味や洋梨風味、コットンキャンディ風味といろいろな味わいが楽しめるアイスの中に、パワースターの形をしたお菓子が入っています。カップのデザインも可愛くて、テンションがあがりそう。スモールダブルは\510（税込）、レギュラーダブルは\760（税込）です。

チャーム付きがうれしい！

ロゼッタ推しにぴったりなのが、こちらの「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」です。ロゼッタやチコ、マリオがデザインされたカップに、好きなフレーバーのアイス2つ。チコの「オリジナルスプーンチャーム」が付いています。王冠のピックも大きめで写真映えしそう。スプーンにチャームを付けて、写真を撮るのがおすすめです。販売価格はスモールダブルが\680（税込）、レギュラーダブルが\930（税込）です。

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writer：Yuri.A